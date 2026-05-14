कल से शुरू होंगे इन राशियों के 6 अच्छे दिन, सूर्य गोचर से होगा महालाभ
15 मई की सुबह सूर्य ग्रह वृषभ राशि में आ जाएगा। ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, आत्मविश्वास, नौकरी और सफलता का ग्रह माना जाता है। जब सूर्य वृषभ राशि में आता है तो लोगों का ध्यान पैसा, घर-परिवार और भविष्य को मजबूत बनाने की तरफ ज्यादा रहने लगता है।
15 मई की सुबह सूर्य ग्रह वृषभ राशि में आ जाएगा। ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, आत्मविश्वास, नौकरी और सफलता का ग्रह माना जाता है। जब सूर्य वृषभ राशि में आता है तो लोगों का ध्यान पैसा, घर-परिवार और भविष्य को मजबूत बनाने की तरफ ज्यादा रहने लगता है। इस दौरान लोग बिना सोचे-समझे फैसले लेने के बजाय हर चीज को आराम से समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नौकरी, बिजनेस, सेविंग और निवेश से जुड़ी चीजों में भी लोग ज्यादा गंभीर हो सकते हैं।
इस बार का सूर्य गोचर कुछ राशियों के लिए खास अच्छा माना जा रहा है। कई लोगों को नौकरी में फायदा मिल सकता है, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और पैसा कमाने के नए मौके भी सामने आ सकते हैं।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय पैसा और काम दोनों मामलों में अच्छा माना जा रहा है। कमाई बढ़ सकती है। कुछ लोगों को नया काम या नया मौका मिल सकता है।
अगर लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो अब चीजें बदलती दिख सकती हैं। ऑफिस में भी आपकी बात सुनी जाएगी। बिजनेस करने वालों को भी फायदा होने के संकेत हैं।
वृषभ राशि
सूर्य आपकी ही राशि में आ रहा है, इसलिए इसका असर सबसे ज्यादा महसूस हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे।
जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे लोगों के लिए भी समय ठीक माना जा रहा है।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय करियर में राहत लेकर आ सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी और सीनियर खुश हो सकते हैं। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।
बिजनेस में भी फायदा हो सकता है। अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में जाती दिखेंगी।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर काफी अहम माना जा रहा है। नौकरी में पहचान बढ़ सकती है। लंबे समय से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है।
ऑफिस में आपकी इमेज मजबूत होगी। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या बड़ा मौका मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को भी नए लोगों से फायदा मिलने के संकेत हैं।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय बिजनेस और पैसों के मामले में अच्छा रह सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और उसका फायदा भी मिलेगा।
नई पार्टनरशिप या नए सौदे आगे फायदा दे सकते हैं। बाजार में आपकी पहचान पहले से बेहतर हो सकती है।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए करियर में आगे बढ़ने का समय माना जा रहा है। नौकरी में पहचान बढ़ सकती है। अगर लंबे समय से नया मौका ढूंढ रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है।
पारिवारिक बिजनेस करने वालों को भी फायदा हो सकता है। कुछ लोग इस दौरान वाहन खरीदने की योजना भी बना सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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