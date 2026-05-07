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वृषभ राशि में सूर्य गोचर, 15 मई से 4 राशियों के लिए अच्छे योग, हर किसी का उपाय भी पढ़ें, कैसे होते हैं वृषभ राशि वाले

May 07, 2026 01:36 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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सूर्य का गोचर अधिकमास से पहले वृषभ राशि में होने वाला है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। यहां हम आपको ये भी बताएंगे कि इस राशि में पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं। पहले बात करते हैं गोचर की।

वृषभ राशि में सूर्य गोचर, 15 मई से 4 राशियों के लिए अच्छे योग, हर किसी का उपाय भी पढ़ें, कैसे होते हैं वृषभ राशि वाले

सूर्य का गोचर अधिकमास से पहले वृषभ राशि में होने वाला है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। यहां हम आपको ये भी बताएंगे कि इस राशि में पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं। पहले बात करते हैं गोचर की। सूर्य शुक्र की राशि में 15 मई को जाएंगे। 15 मई के बाद दो दिन बात अधिकमास लग जाएगा। तब से शुक्र की राशि में सूर्य का परिवर्तन होगा। आपको बता दें कि अभी सूर्य मेष राशि में हैं। जिस जातक की जन्मकुण्डली में सूर्य उच्च राशि मे मेष राशि का हो, वह गौरवर्ण, भाग्यवान, धैर्यवान,धनी, सम्पन्न, यशस्वी, सुखी, विद्वान्, दण्डाधिकारी,सेनापति, शूरवीर तथा बलवान होता है। आपको बता दें कि सूर्य गोचर आर्थिक तौर पर आपके लिए अच्छा फल लेकर आ रहा है। इस दौरान आपको क्या दान करना चाहिए और राशियों पर होगा क्या असर, यहां पढ़ें

मेष राशि पर क्या असर

मेश राशि के लिए दूसरे घर में सूर्य का गोचर हो रहा है, ऐसे में आपका परिवार के साथ अच्छा समय जाएगा। आपको अपने पैसों को अच्छे से निवेश में लगाना चाहिए, आपको लंबे समय के लिए प्लानिंग करनी होगी। अगर आप सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो रविवार को व्रत रखें।

वृषभ राशि पर क्या असर

सूर्यदेव आपके पहले भाव में गए हैं। आप हर एरिया में इस वक्त शाइन करेंगे। आपके लिए पॉजिटिव समय रहेगा। आपको रविवार के दिन लाल चंद्न और लौटे का जान करना चाहिए।

मकर राशि पर क्या असर

मकर राशि वालों के लिए पांचवे घर में सूर्य का गोचर हो रहा है। आपके लिए पैसा अलग-अलग जगह लगाना अच्छा रहेगा। आपकी रोमांटिक लाइफ भी शानदार रहेगी। आपका लवर आपको हर तरह से खुश रखेगा। आपको किसी गरीब को गेंहू का दान करना चाहिए।

हर राशि का राशिफल यहां पढ़ें

कैसे होते हैं वृषभ राशि के लोग

वृषभ लग्न में जन्म लेने वाले लोगों के शरीर का रंग गोरा अथवा गेहुंआ होता है। वह पुष्ट शरीर, लम्बे दांत वाला, रजोगुणी, गुणवान, यशस्वी, बुद्धिमान,परम धैर्यवान, शूरवीर, साहसी, मधुरभाषी, यशस्वी, ईश्वरभक्त, ऐश्वर्यशाली, उदार, श्रेष्ठ संगति में बैठने वाला, कुंचित केशों वाला, दीर्घजीवी, शौकीन मिजाज, तथा स्त्रियों जैसे नाजुक मिजाज वाला भी होता है। वह प्रकृति से अत्यन्त शान्त होता है, परन्तु अवसर पड़ने पर युद्ध अथवा संघर्ष में अपना प्रबल पराक्रम भी प्रकट कर दिखाता है।

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डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


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