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अक्षय फल के साथ शुक्र की कृपा, इन तीन राशियों के लिए 19 अप्रैल का दिन लाभ देने वाला

Apr 16, 2026 11:22 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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shukra gochar 2026:अक्षय तृतीया के दिन मालव्य राजयोग बन रहा है। इस साल अक्षय तृतीया का दिन शुक्र राशि परिवर्तन क रहे हैं। शुक्र एश्वर्य और सुख के कारक माने जाते हैं। इस साल शुक्र अपनी ही राशि में जा रहे है।

अक्षय फल के साथ शुक्र की कृपा, इन तीन राशियों के लिए 19 अप्रैल का दिन लाभ देने वाला

अक्षय तृतीया के दिन मालव्य राजयोग बन रहा है। इस साल अक्षय तृतीया का दिन शुक्र राशि परिवर्तन क रहे हैं। शुक्र एश्वर्य और सुख के कारक माने जाते हैं। इस साल शुक्र अपनी ही राशि में जा रहे है। आपको बता दें कि शु्क्र का गोचर मेष से वृषभ राशि में हो रहा है। वृषभ राशि के स्वामी और प्रेम, सौंदर्य, कला, विलासिता और धन के कारक माने जाते हैं। इनके राशि बदलने से आपको लाइफ में धन से लेकर करियर में लाभ मिलता है। मालव्य योग बहुत खास और बलशाली राजयोग है, जिसकी भी कुंडली में यह बनता है, उसे लाभ के साथ सफलता और जिंदगी के हर सुख मिलते हैं।इस योग के प्रबल होने से आप क्रिएटिव होते हैं और आगे बढ़कर सफल होते हैं।शुक्र के इस खास गोचर से मालव्य राजयोग बन रहा है। इस प्रकार तीन राशियों के लिए यह राजयोग बहुत अच्छे अवसर और सफलता के योग लेकर आएगा। शुक्र का यह योग अक्षय तृतीया के दिन बन रहा है तो इससे अक्षय फल और शुक्र की कृपा से ये राशियों मालामाल होंगी। आइए जानते हैं कि इस दिन किन राशियों को लाभ होगा।

वृषभ राशि पर क्या रहेगा असर

अक्षय तृतीया पर शु्क्र गोचर आपको आर्थिक लाभ देने वाला बनेगा, क्योंकि इस राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही साथ ही पहले से अधिक आपको इनकम के जरिए बनेंगे। पैसा हर जगह से आएगा। आपको बिजनेस में प्रॉफिट और पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। इसके साथ ही रिलेशनशिप में भी आप सुख और खुशियां पाएंगे। मालव्य राजयोग आपको लाभ देगा।

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सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा असर

वृष राशि में शुक्र के जाने से आपको धन और ऐश्वर्य मिलेगा, आपके पास सुख सुविधाओं का सारा सामान होगा। 14 मई का समय आपके लिए शुभ समय है, आप बिजनेस में भी लाभ पा सकते हैं। आपके पास कैश फ्लो जारी रहेगा, किसी भी हालत में आपको किसी डील को फिलहाल रोकना नहीं है।

कुंभ राशि वालों पर क्या होगा असर

कुंभ राशि की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपको निवेश के मौके मिलेगें, लेकिन कहां पैसा लगाना है इसके बारे में फैसला सोच समझकर लें। आर्थिक तौर पर आपके लिए अच्छा समय है एक महीने तक।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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