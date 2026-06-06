21 जून से बदलेगी मंगल की चाल, इन राशियों को होगा धन लाभ, कुछ को रहना होगा सतर्क
जून महीने में एक बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है। 21 जून 2026 को मंगल ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में मंगल को हिम्मत, जोश, जमीन-जायदाद और काम करने की ताकत का ग्रह माना जाता है। वहीं वृषभ राशि का संबंध धन, परिवार और सुख-सुविधाओं से माना जाता है।
जून महीने में एक बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है। 21 जून 2026 को मंगल ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में मंगल को हिम्मत, जोश, जमीन-जायदाद और काम करने की ताकत का ग्रह माना जाता है। वहीं वृषभ राशि का संबंध धन, परिवार और सुख-सुविधाओं से माना जाता है।
ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से दिखाई देगा। किसी के लिए यह समय आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है तो कुछ लोगों को खर्च और गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ सकती है।
आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए यह समय धन से जुड़े मामलों में राहत लेकर आ सकता है। आय बढ़ाने के कुछ नए मौके मिल सकते हैं। परिवार के सहयोग से लंबे समय से रुके काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी और कारोबार में भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
वृषभ राशि- मंगल आपकी ही राशि में आ रहे हैं, इसलिए इसका असर सबसे ज्यादा आप पर दिखाई दे सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम शुरू करने का मन बन सकता है। व्यापार और यात्रा से जुड़े मामलों में फायदा मिलने के संकेत हैं। हालांकि गुस्से और जिद से बचना होगा।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। खर्च बढ़ सकते हैं। किसी बात को लेकर तनाव भी महसूस हो सकता है। कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि दूर स्थान से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है।
कर्क राशि- कर्क राशि के लोगों के लिए यह गोचर अच्छा माना जा रहा है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों और बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। आय बढ़ाने के मौके भी सामने आ सकते हैं।
सिंह राशि- करियर के लिहाज से यह समय अच्छा रह सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। मेहनत का फायदा मिलने के संकेत हैं। बस बोलचाल में थोड़ा संयम रखने की जरूरत होगी।
कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों के लिए मंगल का यह गोचर मिले-जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। कामकाज में कुछ मामलों में देरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर स्थिति आपके पक्ष में जाती नजर आएगी। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और लंबी दूरी की यात्रा से जुड़े मामलों में थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है, जबकि करियर में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिल रहे हैं।
तुला राशि- तुला राशि वालों को धन और स्वास्थ्य दोनों मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें।
वृश्चिक राशि- साझेदारी में काम करने वालों के लिए समय बेहतर रह सकता है। व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि छोटी-छोटी बातों पर नाराज होने से बचना चाहिए।
धनु राशि- कामकाज में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। प्रतियोगिता बढ़ेगी, लेकिन प्रयास जारी रखने पर सफलता मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर लापरवाही न करें।
मकर राशि- निवेश और संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा मिलने की संभावना है। काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन उसका परिणाम भी अच्छा मिल सकता है। प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि- घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। बेवजह की बहस से दूर रहें।
मीन राशि- मीन राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलने की भी संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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