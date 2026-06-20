वृषभ राशि में मंगल का गोचर बढ़ाएगा टेंशन, इन बातों का रखना होगा ध्यान
Mangal Gochar, Mars Transit : मंगल ने आज वृषभ राशि में प्रवेश कर लिया है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, जोश और गुस्से का ग्रह माना जाता है। वहीं वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिनका संबंध प्रेम, रिश्तों और सुख-सुविधाओं से माना जाता है।
मंगल ने आज वृषभ राशि में प्रवेश कर लिया है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, जोश और गुस्से का ग्रह माना जाता है। वहीं वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिनका संबंध प्रेम, रिश्तों और सुख-सुविधाओं से माना जाता है। ऐसे में जब मंगल वृषभ राशि में आते हैं तो इसका असर सीधे लोगों के व्यवहार और रिश्तों पर पड़ सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि मंगल का यह गोचर बहुत संतुलित नहीं माना जाता। इस दौरान लोगों का स्वभाव पहले की तुलना में थोड़ा तेज हो सकता है। छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी बढ़ सकती है और कई बार बिना वजह भी मन खीझा हुआ रह सकता है।
बात करने का तरीका बिगाड़ सकता है मंगल
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर का असर वाणी पर भी देखने को मिल सकता है। लोग कई बार ऐसी बातें कह सकते हैं जिनका बाद में पछतावा हो। परिवार, दोस्तों या जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय धैर्य रखना जरूरी होगा। एक छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है।
प्रेम संबंधों में बढ़ सकती हैं दूरियां
जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें इस दौरान ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी। गलतफहमियां जल्दी पैदा हो सकती हैं। साथी की बात सुने बिना प्रतिक्रिया देने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए बातचीत बंद करने के बजाय खुलकर बात करना बेहतर रहेगा।
पति-पत्नी के बीच बढ़ सकता है तनाव
मंगल का यह गोचर दांपत्य जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। घर की छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की संभावना रह सकती है। ऐसे समय में एक-दूसरे को समझने की कोशिश करना जरूरी होगा। गुस्से में लिए गए फैसले बाद में परेशानी बढ़ा सकते हैं।
सेहत को लेकर भी रहें सतर्क
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि इस दौरान कुछ लोगों को हार्मोन से जुड़ी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा बेचैनी, चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
क्या करें?
ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि मंगल के इस गोचर में सबसे ज्यादा जरूरत धैर्य की है। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुककर सोचें। रिश्तों में संवाद बनाए रखें और गुस्से को खुद पर हावी न होने दें। ऐसा करने से इस गोचर का असर काफी हद तक संभाला जा सकता है।
किन बातों का रखें ध्यान-
- गुस्से में कोई बड़ा फैसला न लें।
- रिश्तों में अहंकार से बचें।
- प्रेम और दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखें।
- खानपान और नींद का ध्यान रखें।
- विवाद बढ़ाने के बजाय समाधान निकालने की कोशिश करें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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