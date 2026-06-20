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वृषभ राशि में मंगल का गोचर बढ़ाएगा टेंशन, इन बातों का रखना होगा ध्यान

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mangal Gochar, Mars Transit : मंगल ने आज वृषभ राशि में प्रवेश कर लिया है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, जोश और गुस्से का ग्रह माना जाता है। वहीं वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिनका संबंध प्रेम, रिश्तों और सुख-सुविधाओं से माना जाता है। 

वृषभ राशि में मंगल का गोचर बढ़ाएगा टेंशन, इन बातों का रखना होगा ध्यान

मंगल ने आज वृषभ राशि में प्रवेश कर लिया है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, जोश और गुस्से का ग्रह माना जाता है। वहीं वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिनका संबंध प्रेम, रिश्तों और सुख-सुविधाओं से माना जाता है। ऐसे में जब मंगल वृषभ राशि में आते हैं तो इसका असर सीधे लोगों के व्यवहार और रिश्तों पर पड़ सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि मंगल का यह गोचर बहुत संतुलित नहीं माना जाता। इस दौरान लोगों का स्वभाव पहले की तुलना में थोड़ा तेज हो सकता है। छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी बढ़ सकती है और कई बार बिना वजह भी मन खीझा हुआ रह सकता है।

बात करने का तरीका बिगाड़ सकता है मंगल

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर का असर वाणी पर भी देखने को मिल सकता है। लोग कई बार ऐसी बातें कह सकते हैं जिनका बाद में पछतावा हो। परिवार, दोस्तों या जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय धैर्य रखना जरूरी होगा। एक छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है।

प्रेम संबंधों में बढ़ सकती हैं दूरियां

जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें इस दौरान ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी। गलतफहमियां जल्दी पैदा हो सकती हैं। साथी की बात सुने बिना प्रतिक्रिया देने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए बातचीत बंद करने के बजाय खुलकर बात करना बेहतर रहेगा।

पति-पत्नी के बीच बढ़ सकता है तनाव

मंगल का यह गोचर दांपत्य जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। घर की छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की संभावना रह सकती है। ऐसे समय में एक-दूसरे को समझने की कोशिश करना जरूरी होगा। गुस्से में लिए गए फैसले बाद में परेशानी बढ़ा सकते हैं।

सेहत को लेकर भी रहें सतर्क

पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि इस दौरान कुछ लोगों को हार्मोन से जुड़ी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा बेचैनी, चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

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क्या करें?

ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि मंगल के इस गोचर में सबसे ज्यादा जरूरत धैर्य की है। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुककर सोचें। रिश्तों में संवाद बनाए रखें और गुस्से को खुद पर हावी न होने दें। ऐसा करने से इस गोचर का असर काफी हद तक संभाला जा सकता है।

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किन बातों का रखें ध्यान-

  • गुस्से में कोई बड़ा फैसला न लें।
  • रिश्तों में अहंकार से बचें।
  • प्रेम और दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखें।
  • खानपान और नींद का ध्यान रखें।
  • विवाद बढ़ाने के बजाय समाधान निकालने की कोशिश करें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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