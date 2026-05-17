आने वाले 12 दिन इन राशियों के लिए बेहद शुभ, होगा धन लाभ, बुध देव करेंगे विशेष कृपा
ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, बोलचाल, व्यापार और करियर से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि जब भी बुध राशि बदलते हैं तो उसका असर लोगों के कामकाज, पैसों और फैसलों पर देखने को मिलता है। इस बार बुध देव ने वृषभ राशि में प्रवेश किया है और अब 29 मई 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं।
ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, बोलचाल, व्यापार और करियर से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि जब भी बुध राशि बदलते हैं तो उसका असर लोगों के कामकाज, पैसों और फैसलों पर देखने को मिलता है। इस बार बुध देव ने वृषभ राशि में प्रवेश किया है और अब 29 मई 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं।
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, बुध का यह गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छा माना जा रहा है। खासतौर पर बिजनेस, मीडिया, मार्केटिंग, पढ़ाई, लेखन और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए वृषभ राशि में बुध का विराजमान होना वरदान के समान है।
आइए जानते हैं, 29 मई तक का समय किन राशियो के लिए रहेगा शुभ
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राहत और तरक्की वाला रह सकता है। बुध आपकी ही राशि में आए हैं, इसलिए इसका असर ज्यादा महसूस हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।
जो लोग सेल्स, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत भी हैं।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर सोच-समझकर आगे बढ़ने का समय माना जा रहा है। विदेश से जुड़े कामों में फायदा मिल सकता है।
आईटी, लेखन, रिसर्च और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन आमदनी के रास्ते भी खुल सकते हैं। मानसिक रूप से आप पहले से बेहतर महसूस कर सकते हैं।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर करियर में आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं।
जो लोग प्रशासन, मीडिया, राजनीति या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें फायदा मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। पढ़ाई कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को राहत मिल सकती है।
नौकरी और कारोबार दोनों में अच्छे मौके मिलने के संकेत हैं। धार्मिक कामों में मन लग सकता है। यात्रा से फायदा हो सकता है।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर आर्थिक मामलों में अच्छा माना जा रहा है। बिजनेस और ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है।
परिवार की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में पहले से बेहतर स्थिति रह सकती है। कोई पुरानी योजना सफल हो सकती है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर घर और परिवार से जुड़े मामलों में राहत देने वाला माना जा रहा है। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का योग बन सकता है।
वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन काम करने वालों को फायदा मिल सकता है। घर का माहौल अच्छा रहेगा और मन पहले से ज्यादा शांत महसूस हो सकता है।
बुध गोचर का असर क्यों माना जाता है खास?
ज्योतिष में बुध ग्रह को व्यापार, तर्क और समझदारी का ग्रह माना गया है। इसलिए बुध मजबूत होने पर कई लोगों को नौकरी, कारोबार और पैसों के मामलों में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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