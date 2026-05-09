15 मई को सूर्य-बुध की युति से बनेगा महासंयोग, ग्रहों की हलचल से 4 राशियों की जिंदगी में आएंगी खुशियां
Sun Mercury Conjunction Benefits: 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करने वाला है जोकि शुक्र की राशि है। इसी के साथ सूर्य-बुध की युति बनेगी जिसका लाभ कुल 4 राशियों को मिलने वाला है।
ज्योतिषीय दृष्टि से मई का महीना बेहद ही खास है। इस महीने को काफी हलचल वाला माना जा रहा है। कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं जिसकी वजह से खास ग्रह संयोग बन रहे हैं। 15 मई के आसपास बड़े ग्रहों की हलचल देखने को मिलेगी। सूर्य और बुध की स्थिति में ऐसा बदलाव होगा जिसका असर कई राशियों पर साफ दिखाई दे सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आने वाले समय में वृषभ राशि में सूर्य और बुध की हलचल दिखेगी। वृषभ शुक्र की राशि है और इस वजह से ये महासंयोग कई राशियों के लिए अच्छे दिन लाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर किन राशियों को ग्रहों की इन हलचल से लाभ मिलेगा?
ग्रहों महासंयोग से मिलने वाले लाभ
शास्त्र के हिसाब से जब एक साथ कई बड़े ग्रहों के बीच हलचल मचती हैं तो कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। आने वाले समय में सूर्य और बुध गोचर करेंगे और इसका असर कुल 4 राशियों पर पूरी तरह से दिखेगा। डबल गोचर के प्रभाव से इन राशियों को प्रोफेशनल लाइफ और धन संबंधी चीजों में ग्रोथ दिखेगी। अचानक से धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं। इनकम में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस दौरान इन्वेस्टमेंट का अच्छा लाभ मिल सकता है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को इस समय आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। इनकम के नए सोर्स बनेंगे तो वहीं कुछ लोगों के लिए नौकरी में अच्छी ग्रोथ मिल मिलने के संकेत है। अटके हुए सारे काम इस दौरान पूरे होते दिखेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी अच्छा बदलाव दिखेगा। रिश्ते पहले से और भी बेहतर होंगे।
सिंह राशि
15 मई को ग्रहों की चाल सिंह राशि के लिए गुड न्यूज ला सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। करियर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं नौकरी में प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। इस दौरान सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा और काम की तारीफ भी होगी। सेहत में सुधार आएगा और अटका हुआ पैसा मिलने के संकेत भी मिल सकते हैं।
तुला राशि
ग्रहों के बीच बदलती स्थिति तुला राशि वालों के लिए लकी माना जा रहा है। भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिलने वाला है। जो काम अभी तक रुके हुए थे अब उनमें तेजी आएगी। इस दौरान सोच-विचार कर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फायदा मिल सकता है। अगर काफी लंबे समय से कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे थे तो अब वो समय है कि इस पर अमल किया जाए। रिश्ते बेहतर होंगे और लोगों के साथ आपसी समझ भी बढ़ेगी जिससे जिंदगी में सुकून आएगा।
मकर राशि
ग्रहों में मची हलचल मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। नौकरी और बिजनेस दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस राशि के जातकों को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं कुछ के हाथ नए अवसर भी लग सकते हैं। अगर बहुत दिनों से नई और अच्छी नौकरी की तलाश रही है तो इस दौरान वो तलाश पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने के भी योग बनने की संभावना है। मेहनत रंग लाएगी जिसकी वजह से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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