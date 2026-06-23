मंगल वृषभ राशि गोचर का आपकी राशि पर क्या असर, यहां पढ़ें
Mangal gochar:कुछ राशियों के लिए गोचर भाग्य का साथ लाएगा, आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए क्या प्रिडक्शन है, यहां आप जान सकते हैं।
मंगल 20/21 जून, 2026 को रात्रि 12.07 बजे मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वहां मंगल 02 अगस्त, 2026 रात्रि 10.59 बजे तक गोचर करेंगे। वृष राशि में मंगल गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव क्या प्रभाव होगा। कुछ राशियों के लिए गोचर भाग्य का साथ लाएगा और कुछ के लिए परेशानियां लाएगा। यहां आप सभी राशियों का हाल पढ़ सकते हैं। मेष से लेकर मीन तक किस पर क्या असर होगा , यहां जानें
मेष से लेकर सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा मंगल गोचर?
मेष : मेष राशि के लिए आर्थिक लाभ के संकेत हैं। नए कार्य में पूंजी निवेश। घर में मांगलिक कार्य के साथ कुछ स्वास्थ्य कार्यों पर खर्च। वृषभ राशि के लिए आत्मविश्वास, पराक्रम, मान-सम्मान बढ़ेगा। चल- अचल संपत्ति में निवेश करेंगे। नए संबंध-संपर्क बनेंगे। मिथुन राशि के लिए कानूनी विवाद, स्वास्थ्य पर खर्च की अधिकता रह सकती है। स्वयं तथा घर के सदस्य की स्वास्थ्य समस्या। चिकित्सा, अनुसंधान, शासन-प्रशासन, परिवहन तथा आयात-निर्यात से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ। विरोधी पस्त रहेंगे। कर्क राशि के लिए आमदनी के नए स्रोत की प्राप्ति। प्रतियोगिता परीक्षा, विवादित मामलों में सफलता। कुछ महत्वपूर्ण रुके कार्य बनेंगे। सिंह राशि के लिए कार्यक्षेत्र में तरक्की हो सकती है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। चल-अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री हो सकती है। मरम्मत/निर्माण कार्य पर खर्च हो सकता है।
कन्या से मीन राशि तक कैसा रहेगा मंगल का गोचर?
कन्या राशि के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर खर्च। चल-अचल संपत्ति बढ़ेगी। तुला राशि वालों की आमदनी में वृद्धि होगी। निकट के लोगों से विवाद। खेल, प्रशासन, सेना-पुलिस से जुड़े लोगों के लिए लाभप्रद। वृश्चिक राशि वाले प्रेमिका, जीवनसाथी, साझेदारी में अस्थिरता। घर में स्वास्थ्य समस्या। थोड़ी वित्तीय चिंता बढ़ेगी। धनु राशि वालों को लेनदारी-देनदारी का निपटारा। पिता का स्वास्थ्य बाधित। व्यावसायिक संबंधों में थोड़ा संघर्ष। मकर राशि वालों को छात्रों के लिए बेहतर। पूर्वानुमान संबंधी कार्य में पूंजी निवेश से परहेज हितकर। अतिरिक्त प्रयास से रुके काम होंगे। कुंभ राशि वालों को चल-अचल संपत्ति की खरीदारी में लाभ। कार्यक्षेत्र में तरक्की एवं आर्थिक मामलों में लाभ की स्थिति। मीन राशि वालों को छोटे भाई-बहन की अच्छी प्रगति। प्रतियोगिता परीक्षा एवं विवादित मामलों में सफलता।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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