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मंगल गोचर: वृषभ राशि में मंगल के गोचर से कौन सी राशियां होंगी लकी

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Mars transit in taurus: मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा, इस वीक लकी राशियां कौन सी होंगी मंगल को कारण, यहां पढ़ें

मंगल गोचर: वृषभ राशि में मंगल के गोचर से कौन सी राशियां होंगी लकी

मंगल का गोचर आपके लिए अच्छे योग लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जो मंगल के इस गोचर से शायद अच्छा प्रभाव नहीं पाएंगे। इस रविवार के जिन सूर्य बदल रहे हैं। मंगल एनर्जी है, साहस है और आपका छोटा भाई भी मंगल का कारक है, इसलिए मंगल को सही करने के लिए कहा जाता है कि अपने छोटे भाई से रिलेशनशिप अच्छे रखें। उसकी आर्थिक सहायता करें। उसके साथ किसी तरह के विवाद में खासकर संपत्ति और भूमि के विवाद में ना पड़ें। इसके अलावा आपको मंगल अच्छा करने के लिए किसी भूमि विवाद से दूर रहना चाहिए। हो सके तो भूमि का दान करें। हनुमान जी की पूजा करें।

मंगल और शुक्र को समझें, आपको कैसे प्रभावित करते हैं

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मंगल को सबसे अधिक देखते हैं तो वो आपको एनर्जी देता है और ताकत, अग्रेशन देता है। आपका मंगल कैसा है इस पर निर्भर करेगा कि आपके लिए एनर्जी अग्रेशन कैसी होगी। शुक्र आपकी लवलाइफ, भौतिक सुख, शुभता लग्जरी और रिलेशनशिप इससे असर डालेगा। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि आप गुस्से से बचें, रिलेशनशिप में ध्यान दें, बहुत अधिक खराब और बहुत अधिक अच्छे ना हो।

सिंह राशि पर क्या असर

सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में अच्छा लाभ होगा, अगर आप काफी समय से अनबन से परेशान है तो इस गोचर से आपका रिलेशनशिप सुधरेगा। आपको मंगल की एनर्जी मिल रही है, तो इसके हिसाब से आप उस एनर्जी को खर्च करें। एक्सरसाइज, वॉक करें।

वृषभ राशि पर क्या असर

वृषभ राशि के लिए रिलेशनशिप संभाल रहे हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा। आर्थिक तौर पर चीजे लाभ दिला रही हैं। करियर में भी आप आगे चल सकते हैं। हार्मोनल दिक्कतें होगी, तो ध्यान रखें।

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मीन राशि पर असर

मीन राशि के लिए भाग्य का साथ मंगल गोचर से मिलने वाला है। मंगल की एनर्जी और शुक्र का सुख और वैभव आपको पॉजिटिवली मिलेगा। आपके लिए चीजें सुधर रही हैं। हिम्मत से आप काम ले रहें हैं, लेकिन ज्यादा हिम्मत ना दिखाएं।

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कर्क राशि पर असर

कर्क राशि के लिए आत्मविश्वास और गुस्सा कंट्रोल होगा, इससे फैसले ले पाएंगे और नई एरिया में आपका जाना होगा, जो आपको लाभ देगा। लग्जरी चीजों की शॉपिंग को थोड़ा कम करें, लवलाइफ में आपके लिए शानदार रिजल्ट मिलेगें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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