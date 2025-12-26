Taurus Horoscope 27 December: आज टॉक्सिक रिश्ता होगा खत्म? वृषभ राशि वाले ना करें पैसों से जुड़ी ये गलती

संक्षेप: Taurus Horoscope Today: राशिचक्र में दूसरी राशि वृषभ की होती है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। नीचे विस्तार से जानें कि 27 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाने वाला है?

Taurus Horoscope Today 27 December 2025, Aaj ka Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए 27 दिसंबर का दिन लव लाइफ और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज पैसों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। छोटी-छोटी दिक्कतें आज परेशान कर सकती हैं। फालतू के खर्चे से बचने की कोशिश करें। बचत की आदत डालें। आज के दिन पार्टनर पर प्यार बरसाएं। प्रोफेशनल लाइफ में फोकस बनाकर रखें क्योंकि आज आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। पैसों के मामले में सावधान रहें। साथ ही आज हेल्थ का भी ध्यान रखने की जरूरत है।

वृषभ लव राशिफल आज वृषभ राशि वालों को अपने रिश्ते में ध्यान देने की जरूरत है। आज छोटी-छोटी चीजें भी परेशान करेंगी। आपको बस अपना धैर्य नहीं खोना है। जो जातक सिंगल हैं, आज उनकी लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है क्योंकि नया प्यार मिलने के पूरे-पूरे योग बन रहे हैं। जो लोग टॉक्सिक रिश्ते में हैं, वो आज अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले सकते हैं। अगर पार्टनर के साथ लड़ाई हुई है तो अपनी ओर से चीजों को सुलझाने की कोशिश करें। पार्टनर की बातों को आज ध्यान से सुनने की कोशिश करें। शादीशुदा पुरुष आज किसी गलत रिश्ते में फंस सकते है, जिससे दिक्कत हो सकती है। ऐसे में संभलकर रहें।

वृषभ करियर राशिफल आज आपकी मेहनत आपको अच्छे रिजल्ट देगी। ऑफिस में फोकस बनाकर रखें। कुछ लोगों को ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों को आज ऑफिस में ज्यादा देर तक काम करना पड़ सकता है। आर्ट, म्यूजिक और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। अपनी टीम के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखें। समय-समय पर उन्हें मोटिवेट करते रहें। हेल्थकेयर और आईटी प्रोफाइल में काम करने वालों का दिन आज थोड़ा बिजी रहने वाला है। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, वो आज फैसला ले सकते हैं क्योंकि आज का दिन इसके फेवर में है।

वृषभ मनी राशिफल आज वृषभ राशि के जातकों को पैसों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। कहीं से पुराना बकाया पैसा मिल सकता है लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट या फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। परिवार में प्रॉपर्टी के मामले में बहसबाजी हो सकती है। इस दौरान सतर्क रहें। कुछ महिला जातकों को आज अपने पार्टनर के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। आज के दिन किसी को बड़ा पैसा उधार देने से बचें क्योंकि इसकी वापसी के कम ही चांस होंगे।

वृषभ हेल्थ राशिफल आज वृषभ राशि के जातक सेहत को लेकर थोड़ा सावधान ही रहें। खासकर कि दिन के दूसरे हिस्से में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आज डायबिटीज के मरीजों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हार्ट पेशेंट आज थोड़े सावधान रहें। खानपान का सही से ध्यान रखें। साथ ही आज बुजुर्ग लोग हड्डी से जुड़ी दिक्कत को नजरअंदाज ना करें। जरूर लगे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। टू-व्हीलर चलाने वाले हैं तो सावधान रहें। रूटीन को फॉलो करें और जंक फूड से दूर रहने की कोशिश करें। सोने का समय निर्धारित करें और रात के समय भारी खाना ना खाएं।

वृषभ राशि के गुण ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट:

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

