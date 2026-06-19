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वृषभ राशिफल 20 जून 2026: पैसों के मामलों में बरतें सावधानी, जल्दबाजी से हो सकता है नुकसान

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Vrishabh Rashi Ka Rashifal: वृषभ राशि के जातकों के लिए 20 जून का दिन आर्थिक मामलों पर खास ध्यान देने का संकेत दे रहा है। बिल भुगतान, घरेलू खर्च और वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित करने से लाभ मिल सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा तथा माता से सहयोग मिलने की संभावना है। 

वृषभ राशिफल 20 जून 2026: पैसों के मामलों में बरतें सावधानी, जल्दबाजी से हो सकता है नुकसान

Vrishabh Rashi Ka Rashifal Taurus Horoscope 20 June 2026: सुबह उठते ही अगर बिल पेमेंट, घर का हिसाब या किसी जरूरी रसीद की चिंता सामने आए, तो पहले सूची बनाएं और एक एक काम निपटाएं। दिन आपके लिए राहत देने वाला है, लेकिन ढील देने वाला नहीं। चंद्रमा सिंह में होने से घरेलू पक्ष और मन की सुविधा पर ध्यान जाएगा। शनिवार की वजह से जिम्मेदारियां भी याद रहेंगी। इसलिए खुशी और अनुशासन दोनों साथ लेकर चलना होगा। परिवार और दोस्तों के बीच समय अच्छा बीत सकता है। किसी मिलन, छोटे समारोह या घर की बैठक में शामिल होने का मौका भी बन सकता है। माता से संबंध बेहतर रहेंगे और उनसे किसी काम में मदद या पैसा मिलने की संभावना भी है। वाहन से जुड़ा विचार उठ सकता है। खरीद का मन बने तो केवल दिखावे में न जाएं। कागज, ईएमआई, मेंटेनेंस और जरूरत, सब देखें। आपकी कई टेंशन आज हल्की पड़ सकती हैं, लेकिन एक बचने योग्य गलती साफ है। राहत मिलते ही ढीला वित्तीय व्यवहार न करें। देर दोपहर में जल्दबाजी या लापरवाही से गलत भुगतान, गलत फाइल या गलत जवाब भेजने की आशंका है। सुबह के शांत हिस्से में जरूरी निर्णय लेना बेहतर रहेगा।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपका अंदाज आज सीधा रहेगा, और वही ठीक भी है। हां, बात कहने का तरीका थोड़ा मुलायम रखें। घर के लोग आपकी जिम्मेदारी समझते हैं, पर उन्हें केवल सलाह नहीं, साथ भी चाहिए। माता के साथ कोई पुरानी बात सहज रूप से सुलझ सकती है। जीवनसाथी या करीबी से घर के खर्च, वाहन या किसी पारिवारिक कार्यक्रम पर चर्चा होगी। अपने मन की बात साफ कहें, लेकिन सामने वाले की बात बीच में न काटें। दोस्तों से मिलना अच्छा लगेगा, पर किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। एक छोटा संदेश या समय पर फोन भी रिश्ता संभाल सकता है।

शिक्षा और करियर

काम का दबाव रहेगा। इसे नकारने से कुछ नहीं होगा। जो जरूरी है, पहले वही करें। ऑफिस में आज आपको ऐसे काम मिल सकते हैं जिनमें गलती की गुंजाइश कम है, जैसे दस्तावेज जांचना, पेमेंट एंट्री, डेटा मिलान या समय पर जवाब देना। यहां लापरवाही नुकसान कर सकती है। नौकरीपेशा लोग अपनी गति बनाए रखें। ज्यादा वादा न करें। व्यापारी वर्ग को ग्राहक से बात करते समय शर्तें साफ रखनी होंगी। विद्यार्थियों को दिन साधारण लग सकता है, पर रिवीजन के लिए ठीक है। जो विषय लंबे समय से छूट रहा था, उसका छोटा हिस्सा पकड़ें। एक बार में पूरा सिलेबस समेटने की कोशिश न करें। यही तरीका आज अधिक उपयोगी रहेगा।

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धन और वित्त

आज का बड़ा विषय पैसा है, और उसके साथ अनुशासन भी। बचत बढ़ाने का समय है। आय भले सामान्य रहे, लेकिन सही योजना से हाथ में रकम टिक सकती है। बिल पेमेंट समय पर करें। लेट फीस जैसी छोटी चूक भी बेवजह बोझ बनती है। वाहन खरीदने या बदलने का विचार है तो पहले डाउन पेमेंट और महीने की क्षमता मिलाएं। माता या परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है, पर उसे स्थायी सहारा न मानें। नकद और ऑनलाइन दोनों खर्चों का रिकॉर्ड रखें। फालतू ऑफर देखकर तुरंत खरीदना आज की टालने योग्य गलती है।

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स्वास्थ्य और कल्याण

तनाव कम होने से शरीर हल्का लगेगा, पर अनियमित दिनचर्या परेशानी दे सकती है। गर्दन और आंखों पर दबाव महसूस हो तो काम के बीच छोटा ब्रेक लें। घर का बना सादा खाना आपको ज्यादा सूट करेगा। बाहर का बहुत मसालेदार भोजन आज पेट पर असर डाल सकता है। अगर कई दिनों से नींद अधूरी चल रही है, तो शाम का कार्यक्रम छोटा रखें। शांत संगीत या थोड़ी देर अकेले बैठना फायदेमंद रहेगा।

आज की सलाह

जो भी भुगतान या खरीद करें, पहले जरूरत लिखें, फिर रकम तय करें और तभी आगे बढ़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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