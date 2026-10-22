वृषभ राशिफल 23 अक्टूबर 2026: करियर में मेहनत दिखाने का मौका, खर्चों पर रखें नजर

आज का वृषभ राशिफल 23 अक्टूबर 2026: जानें वृषभ राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

आज का वृषभ राशिफल: अपनी जन्म चंद्र राशि से देखें तो दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में रहेगा। जिम्मेदारी तय करना और काम का स्पष्ट परिणाम सामने रखना उपयोगी होगा। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। तब सहयोगियों से संवाद और आगे के लक्ष्य पर बातचीत के लिए जगह बनाएं, हालांकि प्रशंसा या लाभ तय नहीं है। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। धैर्य से पूरे किए काम और विश्वसनीय संपर्क आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। धीमी प्रतिक्रिया को तुरंत असफलता न समझें। आज प्रगति का आकलन केवल दूसरों की तारीफ से नहीं, अपने काम की वास्तविक स्थिति से करें।

आज का वृषभ राशिफल: करियर और शिक्षा कार्यालय में अपनी जिम्मेदारी का वह हिस्सा पहले पूरा करें जिस पर दूसरे का काम निर्भर है। कारोबार करते हैं तो नए प्रस्ताव पर उत्साह के साथ आपूर्ति और भुगतान की शर्तें जांचें। हर पूछताछ आदेश में नहीं बदलेगी, इसलिए पुराने ग्राहकों को भी पर्याप्त समय दें। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है। यह अभ्यास, कौशल और संवाद पर मेहनत की जरूरत समाप्त नहीं करता। प्रस्तुति देनी हो तो उसका पूर्वाभ्यास करें और मुख्य तथ्य अलग लिखें। विद्यार्थियों को पढ़ा हुआ बोलकर समझाने या प्रश्न हल करके जांचने से तैयारी की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। नौकरी बदलने का विचार हो तो परिचित की राय के अलावा भूमिका और कार्यस्थल की जानकारी जुटाएं। दोपहर के बाद संपर्कों से सामान्य आश्वासन के बजाय अपने काम से संबंधित स्पष्ट सवाल पूछें।

आज का वृषभ राशिफल: धन और वित्त आय बढ़ाने का प्रस्ताव दिखे तो समझें कि उसमें कितना समय, खर्च और जोखिम लगेगा। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पेशेवर महत्वाकांक्षा तथा घर की स्थिर जरूरतों के बीच संतुलन मांगती है। प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए महंगी खरीद जरूरी नहीं। सट्टे या जल्दी लाभ के दावे वाली योजना को सामान्य बचत का विकल्प न बनाएं। बकाया भुगतान के लिए विनम्र याद दिलाएं, लेकिन रकम मिलने से पहले उसे खर्च के लिए उपलब्ध न मानें। घरेलू बजट में साझा भुगतान की जिम्मेदारी स्पष्ट करें। बड़ी खरीद हो तो कुल लागत और वापसी की शर्त भी पढ़ें।

आज का वृषभ राशिफल: प्रेम और रिश्ते किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते समय काम के संदेश अलग रख सकें तो संवाद अधिक सहज रहेगा। शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि में वक्री है। रोजमर्रा के सहयोग और पुराने असंतोष की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। यदि साथ रहते हैं तो घरेलू काम के बंटवारे पर एक ठोस बदलाव तय करें। किसी मित्र से दूरी महसूस हो तो अनुमान लगाने के बजाय सहज संदेश भेजें। नए परिचय में सामने वाले की उपलब्धता और सीमाओं को समझें। दोपहर के बाद समूह में बातचीत का अवसर मिले तो निजी जानकारी साझा करने से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति लें। अपनी बात कहने के साथ उत्तर सुनने की जगह भी रखें।

आज का वृषभ राशिफल: स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादक रहने की इच्छा में भोजन और विश्राम को पीछे न रखें। लगातार बैठे रहने वाले काम में थोड़ी चाल और शरीर को सहज ढंग से खींचने के लिए विराम लें। यात्रा करनी हो तो पानी और जरूरत की नियमित दवा साथ रखें। अपनी दिनचर्या की तुलना किसी दूसरे के कठिन कार्यक्रम से करना जरूरी नहीं। जितना व्यायाम सहज रूप से कर सकते हैं, उतना ही चुनें। लगातार बेचैनी या थकावट बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। काम समाप्त होने के बाद भी संदेश देखते रहने की आदत सीमित करें। आराम के दौरान अधूरे कार्यों की सूची बार बार खोलने से बचें।

शुभ अंक- 6 शुभ रंग- बहुरंगी

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42 ए एम to 12:27 पी एम (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- किसी लंबित लक्ष्य के लिए अगला मापने योग्य कदम लिखें। संबंधित व्यक्ति से जरूरी जानकारी मांगें और पूरे काम का विवरण सुरक्षित रखें। पढ़ाई में एक कमजोर हिस्से को चुनकर अभ्यास के बाद उसका पुनरावलोकन करें।