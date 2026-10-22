वृषभ राशिफल 23 अक्टूबर 2026: करियर में मेहनत दिखाने का मौका, खर्चों पर रखें नजर
आज का वृषभ राशिफल 23 अक्टूबर 2026: जानें वृषभ राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
आज का वृषभ राशिफल: अपनी जन्म चंद्र राशि से देखें तो दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में रहेगा। जिम्मेदारी तय करना और काम का स्पष्ट परिणाम सामने रखना उपयोगी होगा। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। तब सहयोगियों से संवाद और आगे के लक्ष्य पर बातचीत के लिए जगह बनाएं, हालांकि प्रशंसा या लाभ तय नहीं है। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। धैर्य से पूरे किए काम और विश्वसनीय संपर्क आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। धीमी प्रतिक्रिया को तुरंत असफलता न समझें। आज प्रगति का आकलन केवल दूसरों की तारीफ से नहीं, अपने काम की वास्तविक स्थिति से करें।
आज का वृषभ राशिफल: करियर और शिक्षा
कार्यालय में अपनी जिम्मेदारी का वह हिस्सा पहले पूरा करें जिस पर दूसरे का काम निर्भर है। कारोबार करते हैं तो नए प्रस्ताव पर उत्साह के साथ आपूर्ति और भुगतान की शर्तें जांचें। हर पूछताछ आदेश में नहीं बदलेगी, इसलिए पुराने ग्राहकों को भी पर्याप्त समय दें। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है। यह अभ्यास, कौशल और संवाद पर मेहनत की जरूरत समाप्त नहीं करता। प्रस्तुति देनी हो तो उसका पूर्वाभ्यास करें और मुख्य तथ्य अलग लिखें। विद्यार्थियों को पढ़ा हुआ बोलकर समझाने या प्रश्न हल करके जांचने से तैयारी की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। नौकरी बदलने का विचार हो तो परिचित की राय के अलावा भूमिका और कार्यस्थल की जानकारी जुटाएं। दोपहर के बाद संपर्कों से सामान्य आश्वासन के बजाय अपने काम से संबंधित स्पष्ट सवाल पूछें।
आज का वृषभ राशिफल: धन और वित्त
आय बढ़ाने का प्रस्ताव दिखे तो समझें कि उसमें कितना समय, खर्च और जोखिम लगेगा। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पेशेवर महत्वाकांक्षा तथा घर की स्थिर जरूरतों के बीच संतुलन मांगती है। प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए महंगी खरीद जरूरी नहीं। सट्टे या जल्दी लाभ के दावे वाली योजना को सामान्य बचत का विकल्प न बनाएं। बकाया भुगतान के लिए विनम्र याद दिलाएं, लेकिन रकम मिलने से पहले उसे खर्च के लिए उपलब्ध न मानें। घरेलू बजट में साझा भुगतान की जिम्मेदारी स्पष्ट करें। बड़ी खरीद हो तो कुल लागत और वापसी की शर्त भी पढ़ें।
आज का वृषभ राशिफल: प्रेम और रिश्ते
किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते समय काम के संदेश अलग रख सकें तो संवाद अधिक सहज रहेगा। शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि में वक्री है। रोजमर्रा के सहयोग और पुराने असंतोष की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। यदि साथ रहते हैं तो घरेलू काम के बंटवारे पर एक ठोस बदलाव तय करें। किसी मित्र से दूरी महसूस हो तो अनुमान लगाने के बजाय सहज संदेश भेजें। नए परिचय में सामने वाले की उपलब्धता और सीमाओं को समझें। दोपहर के बाद समूह में बातचीत का अवसर मिले तो निजी जानकारी साझा करने से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति लें। अपनी बात कहने के साथ उत्तर सुनने की जगह भी रखें।
आज का वृषभ राशिफल: स्वास्थ्य और कल्याण
उत्पादक रहने की इच्छा में भोजन और विश्राम को पीछे न रखें। लगातार बैठे रहने वाले काम में थोड़ी चाल और शरीर को सहज ढंग से खींचने के लिए विराम लें। यात्रा करनी हो तो पानी और जरूरत की नियमित दवा साथ रखें। अपनी दिनचर्या की तुलना किसी दूसरे के कठिन कार्यक्रम से करना जरूरी नहीं। जितना व्यायाम सहज रूप से कर सकते हैं, उतना ही चुनें। लगातार बेचैनी या थकावट बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। काम समाप्त होने के बाद भी संदेश देखते रहने की आदत सीमित करें। आराम के दौरान अधूरे कार्यों की सूची बार बार खोलने से बचें।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- बहुरंगी
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42 ए एम to 12:27 पी एम (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी लंबित लक्ष्य के लिए अगला मापने योग्य कदम लिखें। संबंधित व्यक्ति से जरूरी जानकारी मांगें और पूरे काम का विवरण सुरक्षित रखें। पढ़ाई में एक कमजोर हिस्से को चुनकर अभ्यास के बाद उसका पुनरावलोकन करें।
क्या न करें- सम्मान मिलने की उम्मीद में क्षमता से अधिक जिम्मेदारी न लें। संभावित कमाई के भरोसे खर्च न बढ़ाएं। छोटी आलोचना को अपनी पूरी योग्यता का फैसला मानकर जल्दबाजी में काम की दिशा बदलने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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