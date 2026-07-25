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आज का वृषभ राशिफल 26 जुलाई: करियर में राहु दे रहे ये वॉर्निंग, मंगल की वजह से हो सकती हैं 2 गलतियां

By Anita Baranwal
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Taurus Horoscope today 26 July 2026: आज के दिन वृषभ राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। राहु आपको करियर के मामले में संकेत दे रहे हैं जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। वहीं मंगल के चलते दो गलतियां आप कर सकते हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत है।

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वृषभ राशिफल 26 जुलाई

Taurus Horoscope, वृषभ राशि आज का राशिफल 26 जुलाई 2026: सुबह का हिस्सा लोगों के साथ तालमेल पर केंद्रित रहेगा। किसी करीबी, पार्टनर, दोस्त या क्लाइंट से बात महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप खुलकर सुनेंगे, तो छोटी बात भी काम की सलाह बन सकती है। दिन की शुरुआत ठीक लगने के बाद आगे बढ़ते-बढ़ते मन थोड़ा अंदर की ओर जा सकता है। बाद के हिस्से में भावनाएं गहरी होंगी और किसी नतीजे से पूरी संतुष्टि न मिलने पर हल्की खिन्नता भी आ सकती है।

मंगल आपकी राशि में होने से जिद और जल्दी प्रतिक्रिया दोनों बढ़ सकती हैं। इसलिए भावुक होकर कोई फैसला लेने से बचें। घर, वाहन, निजी सुविधा या परिवार की जरूरतों पर ध्यान जाएगा। बच्चों की तरफ से संतोषजनक बात मिल सकती है। किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन भी हल्का होगा। अगर कोई रुका पैसा है, तो उसके संबंध में बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। दिन आपको यह सिखाएगा कि हर बात का जवाब तुरंत नहीं देना होता। कुछ फैसले एक रात सोचकर लेना बेहतर रहता है।

वृषभ लव राशिफल

रिश्तों के लिए दिन संवेदनशील है। सुबह साथी के साथ सहयोग अच्छा रहेगा। कोई पुरानी गलतफहमी सुलझ सकती है, अगर दोनों तरफ से लहजा नरम हो। दिन बढ़ने पर मन में संदेह या भावुकता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में बेवजह जांच-पड़ताल या ताना मारने से बचें। प्रेम संबंधों में आकर्षण रहेगा, पर सामने वाले को स्पेस देना भी जरूरी होगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात राहत दे सकती है। परिवार में आपकी भूमिका संभालने वाली रहेगी, इसलिए प्रतिक्रिया से ज्यादा समझदारी काम आएगी।

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वृषभ करियर राशिफल

कामकाज में आपकी मेहनत दिखेगी, लेकिन परिणाम तुरंत मनमाफिक न भी आएं तो हिम्मत न हारें। सुबह मीटिंग, साझेदारी, क्लाइंट डील या टीमवर्क अच्छे से चल सकता है। बाद में किसी पेपर, गोपनीय जानकारी, भुगतान, टैक्स, बीमा, साझा संसाधन या तकनीकी बारीकी को ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी। करियर में राहु की वजह से महत्वाकांक्षा तेज है, इसलिए अपनी छवि संभालकर चलें। छात्रों के लिए ध्यान बनाए रखना संभव है, बस भावनात्मक उतार-चढ़ाव को पढ़ाई पर हावी न होने दें। जो लोग इंटरव्यू, प्रस्तुति या बातचीत आधारित काम में हैं, वे शब्दों की साफगोई से लाभ ले सकते हैं।

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वृषभ फाइनेंस राशिफल

अटका हुआ पैसा मिलने या उसके बारे में अच्छी खबर आने की संभावना बन रही है, लेकिन पूरी राहत धीरे-धीरे मिलेगी। निवेश को लेकर उत्साह रहेगा। फिर भी सिर्फ सुनी-सुनाई बात पर कदम न बढ़ाएं। साझा धन, लोन, कार्ड बिल या परिवार से जुड़े कागजी खर्च को ध्यान से देखें। बड़ा जोखिम लेने की जगह सुरक्षित योजना बेहतर रहेगी। घर की सुविधा पर खर्च हो सकता है। छोटी बचत भी आज काम आएगी।

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वृषभ हेल्थ राशिफल

ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी शरीर पर दबाव डाल सकती है। खासकर सड़क पर, ड्राइविंग में या सीढ़ी-फिसलन जैसी स्थितियों में सावधानी रखें। खाने का समय न बिगाड़ें। मन भारी हो तो कुछ देर शांत बैठना, पानी पीना और गहरी सांस लेना मदद करेगा। दिन ढलते समय थकान बढ़ सकती है, इसलिए खुद पर जरूरत से ज्यादा जोर न डालें।

आज की सलाह: भावुक निर्णय रोकें, पैसों और रिश्तों दोनों में एक बार ठहरकर बात करना बेहतर रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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