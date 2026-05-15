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सूर्य शुक्र की राशि में, आज से 31 दिन तक 5 राशियों को मिलेगा धन लाभ, भरेगी खुशियों की झोली

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Sun Transit Today in Taurus: आज मेष राशि से निकलकर सूर्य ने वृषभ राशि में गोचर किया है। सूर्य की बदलती ये स्थिति मेष से लेकर कन्या, सिंह, मकर और वृश्चिक राशि की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आइए जानते हैं कैसे?

सूर्य शुक्र की राशि में, आज से 31 दिन तक 5 राशियों को मिलेगा धन लाभ, भरेगी खुशियों की झोली

ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर 15 मई का दिन बहुत ही खास है। मई की शुरुआत से ही ग्रहों की स्थिति में काफी फेरबदल देखा जा रहा है। बता दें कि जब भी कोई ग्रह या नक्षत्र राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका असर हर एक राशि पर पड़ता है। किसी के लिए अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं तो वहीं कुछ की मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल ही हर एक राशि का भविष्य तय करती हैं। आज सूर्य उच्च की राशि मेष से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस परिवर्तन को वृषभ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आज के दिन स्नान-दान करना काफी फलदायी माना जाता है। सूर्य वृषभ राशि में आज से यानी 15 मई से लेकर 15 जून तक रहने वाले है। तो आइए जानते हैं कि इतने दिन तक किन राशियों को लाभ मिलने वाला है?

वृषभ राशि में आते ही इन 5 राशियों को लाभ देंगे सूर्य

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन सकारात्मक संकेत लेकर आया है। शनि की साढ़ेसाती के बीच ये गोचर करियर और बिजनेस में नए मौके दिलवा सकता है। काम में पकड़ मजबूत होगी और लोग हर एक बात को महत्व भी देंगे।। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए अवसर के साथ-साथ पार्टनरशिप या बड़े प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। इस दौरान सूर्य की ऊर्जा की वजह से लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी और मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर लाभकारी होगा। आने वाले 31 दिन मान-सम्मान और सफलता बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। खासकर राजनीति और पब्लिक से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे और लंबे समय से रुके काम अब पूरे होंगे। वहीं नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।

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कन्या राशि

कन्या राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ फल दे सकता है। पैसों से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत हैं और अचानक धन लाभ होने की संभावना भी बनेगी। प्रॉपर्टी, सरकारी काम या फिर नौकरी से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलने से प्रोफाइल मजबूत होगी। मेहनत के दम पर करियर में आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं और ऐसे में आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर या फिर स्थिर होती दिखेगी।

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर रिश्तों और करियर दोनों में बदलाव ला सकता है। नौकरी और बिजनेस से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि पार्टनरशिप वाले काम में लापरवाही नहीं करनी है। एक लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। वहीं सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ दिलवाएंगे। अगले 31 दिन तक वृश्चिक राशि की मेहनत लोगों की नजर में आएगी और रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

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मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य की बदलती स्थिति पैसों से जुड़े मामलों में लाभ दिलवा सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ होने के योग है। इस दौरान कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे-धीरे सारी प्लानिंग आगे बढ़ते दिखेगी। वहीं स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय आज से शुरू हो चुका है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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