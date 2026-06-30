वृषभ राशिफल जुलाई 2026: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 जुलाई तक का समय? पढ़ें राशिफल

Vrishabh Masik Rashifal 1-31 July 2026: जुलाई का महीना वृषभ राशि के लोगों के लिए शुरुआत में कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है, लेकिन समय के साथ हालात बेहतर होने के संकेत हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आय बढ़ाने के अवसर बनेंगे और रिश्तों में भी मधुरता लौट सकती है।

Vrishabh Masik Rashifal 1-31 July 2026: जुलाई की शुरुआत थोड़ी असमान रह सकती है। छोटे काम देर से होंगे और घर की सामान्य बातें भी मन पर ज्यादा असर डाल सकती हैं। ग्रहों के सामान्य संकेत पहले हिस्से में प्रतिक्रिया से पहले रुकने की सलाह देते हैं। रिश्तेदारों से बात करते समय शब्द नरम रखें।

महीना आगे बढ़ने पर आत्मविश्वास लौटेगा। वरिष्ठ, पिता समान व्यक्ति और पुराने शुभचिंतक मदद कर सकते हैं। सामाजिक मेलजोल और परिवार के साथ समय मन हल्का करेगा। अंतिम दिनों में कुछ रुकावटें फिर आएं तो अनुभव और धैर्य से काम लें।

वृषभ राशि का लव राशिफल शुरुआती दिनों में परिवार या जीवनसाथी से छोटी बात पर बहस हो सकती है। सीधेपन के साथ नरमी भी जरूरी है। थकान या काम का गुस्सा घर में न लाएं। बातचीत गरम हो तो तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा समय लें।

मध्य महीने में रिश्तों की गर्माहट लौटेगी। साथ बाहर जाना, परिवार की बैठक या साझा भोजन नजदीकी बढ़ाएगा। अविवाहित लोगों की किसी परिचित दायरे के व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है।

अंतिम सप्ताह में दांपत्य बेहतर रहेगा, पर मूड बदलने से तनाव हो सकता है। पैसे, जिम्मेदारियों या रिश्तेदारों की दखल पर बात आराम के बाद करें। प्रेम को साबित करने से ज्यादा उसे समय देना जरूरी रहेगा।

वृषभ राशि का करियर राशिफल काम की शुरुआत धीमी हो सकती है। तालमेल की कमी, देरी या रुकी फाइल परेशान करेगी। जल्द निष्कर्ष न निकालें। थोड़े समय बाद वरिष्ठ आपके प्रयास को पहचान सकते हैं। नई तकनीक या कौशल सीखना उपयोगी रहेगा।

मध्य महीने में कोई प्रेजेंटेशन, भुगतान या लक्ष्य उम्मीद के अनुसार न चले तो आत्मविश्वास न खोएं। विद्यार्थियों का ध्यान तीसरे सप्ताह में बेहतर रहेगा। पढ़ाने, सलाह देने, सेल्स और आयोजन से जुड़े लोग व्यस्त रहेंगे।

अंतिम सप्ताह में प्रतिस्पर्धा, ऑफिस की राजनीति, कर्ज या कानूनी कागजों से जुड़ा काम बढ़ सकता है। रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें और हर बातचीत की लिखित पुष्टि लें।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल दूसरा सप्ताह आय और आर्थिक स्थिरता के लिए सहायक हो सकता है। अतिरिक्त काम, कमीशन, सलाह या पुराने कमाई के साधन से राहत मिल सकती है। जो व्यवस्था पहले से चल रही है, उसे मजबूत करना ज्यादा समझदारी होगी।

सामाजिक खर्च, यात्रा, परिवार की जरूरत या मन खराब होने पर की गई खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है। डिजिटल भुगतान, सदस्यता और छोटे-छोटे, बार-बार होने वाले खर्चों पर नजर रखें। रिश्तेदार को पैसा देते समय सीमा साफ रखें।

अंतिम हिस्से में किस्त, कर्ज और पुराने दायित्वों पर ध्यान देना होगा। बैंक विवरण देखकर व्यावहारिक योजना बनाएं। इस महीने असली लाभ नियंत्रण और नियमित बचत से आएगा।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल महीने की शुरुआत में कम ऊर्जा, सिर भारी लगना, नींद की कमी या पाचन की परेशानी हो सकती है। शरीर के संकेतों को अनदेखा न करें। घर का तनाव भीतर दबाने से थकान बढ़ेगी।

मध्य महीने में अधिक सोच और आत्मविश्वास की कमी मन थका सकती है। सुबह थोड़ी कसरत, रात की सैर और स्क्रीन समय कम करना मदद करेगा। दूसरे सप्ताह के बाद मन और शरीर धीरे-धीरे संभलेंगे।

अंतिम सप्ताह में आराम और पानी पर ध्यान दें। गर्मी या यात्रा में शरीर को ज्यादा न खींचें। बिना बड़ी वजह चिड़चिड़ापन महसूस हो तो काम कम करें और नींद पूरी करें।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन नियमित ध्यान और हल्की कसरत इस महीने सबसे सरल उपाय हैं। मुश्किल दिन में परिवार से प्रतिक्रिया देने से पहले दस धीमी सांस लें। काम में देरी हो तो दिनचर्या न छोड़ें।

घर के वरिष्ठ लोगों से संबंध सहज रखें। पानी पर्याप्त पिएं और थकान को सामान्य मानकर न टालें। एक तय बचत राशि महीने की शुरुआत में अलग रखना भी मानसिक शांति देगा।

जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन 1 से 7 जुलाई: काम और परिवार में देरी संभव है। बहस और जल्दबाजी से बचें।

8 से 14 जुलाई: आय में सुधार और नया कमाई का साधन सोचने का मौका मिल सकता है।

15 से 21 जुलाई: सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। पढ़ाई और बच्चों से जुड़ी बात राहत दे सकती है।

22 से 31 जुलाई: रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन सेहत, कर्ज और कागजी मामलों में धैर्य जरूरी रहेगा।