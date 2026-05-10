Budh Gochar 2026: 15 मई को बुध करेंगे वृषभ राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक इन राशियों की बदलेगी किस्मत
15 मई 2026 को बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में बुध को बोलचाल, सोच और समझ का ग्रह माना जाता है। इंसान कैसे बात करता है, फैसले कैसे लेता है और चीजों को कितनी जल्दी समझता है, इसका असर बुध से जोड़ा जाता है।
15 मई 2026 को बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में बुध को बोलचाल, सोच और समझ का ग्रह माना जाता है। इंसान कैसे बात करता है, फैसले कैसे लेता है और चीजों को कितनी जल्दी समझता है, इसका असर बुध से जोड़ा जाता है। ऐसे में बुध का राशि बदलना कई लोगों की लाइफ में छोटे-बड़े बदलाव ला सकता है।
बुध मेष से जाएंगे वृषभ राशि में
इस बार बुध मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे। यह बदलाव दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे महसूस होने लगता है। कुछ लोगों के लिए यह समय राहत लेकर आएगा, वहीं कुछ लोगों को थोड़ा संभलकर चलना होगा।
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है। काम का दबाव रहेगा लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभलती नजर आएंगी। पुराने रुके काम पूरे होने के संकेत हैं। पैसों के मामलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा। रिश्तों में साफ बात करना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा माना जा रहा है। नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ में धीरे-धीरे सुधार दिख सकता है। किसी बड़े की सलाह फायदा दे सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का महसूस होगा।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए नई शुरुआत का समय बन सकता है। कोई नया काम या प्लान शुरू हो सकता है। दोस्तों या करीबियों का साथ मिलेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरी चीजों पर खर्च करना ठीक रहेगा।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों का मन इस दौरान थोड़ा भावुक रह सकता है। छोटी-छोटी बातें ज्यादा असर कर सकती हैं। काम में ध्यान रखना जरूरी रहेगा। परिवार का माहौल ठीक रहेगा और किसी पुराने दोस्त से बात मन हल्का कर सकती है।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। नौकरी और काम में तारीफ मिल सकती है। रुके हुए काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर महसूस हो सकती है।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों को इस दौरान छोटी गलतियों से बचने की जरूरत होगी। काम में लापरवाही नुकसान दे सकती है। बहस या बेवजह की बातों से दूरी रखना बेहतर रहेगा। परिवार का साथ राहत देगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह समय संतुलन बनाकर चलने का रहेगा। घर और काम दोनों साथ संभालने पड़ सकते हैं। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रिश्तों में भरोसा बना रहेगा।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों पर काम का दबाव ज्यादा रह सकता है। किसी बात को लेकर मन परेशान रह सकता है लेकिन धीरे-धीरे स्थिति संभल जाएगी। अपने लोगों से बात करना अच्छा महसूस करा सकता है।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह गोचर नए मौके लेकर आ सकता है। नई जिम्मेदारी या यात्रा के योग बन सकते हैं। पैसों के मामले में भी फायदा होने की संभावना है।
मकर राशि- मकर राशि वालों को अपने अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान देना होगा। खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। जल्दबाजी के बजाय आराम से फैसला लेना सही रहेगा।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नई योजना बन सकती है। किसी खास इंसान से बातचीत मन खुश कर सकती है।
मीन राशि- मीन राशि वालों को इस दौरान जल्दबाजी से बचना होगा। धीरे-धीरे किया गया काम ज्यादा सही रहेगा। खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार का साथ मिलेगा और मन पहले से हल्का महसूस होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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