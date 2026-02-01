फरवरी में बजेगी शहनाई, जानें इस माह कब-कब है विवाह के लिए शुभ तिथि
धार्मिक मान्यता है कि विवाह मुहूर्त तय करते समय गुरु (बृहस्पति) और शुक्र दोनों को शुभ अवस्था (उदय) में होना अनिवार्य माना जाता है। यदि दोनों में से कोई भी अस्त हो जाए तो विवाह नहीं किए जाते हैं। 1 फरवरी 2026 के दिन शुक्र का उदय हो रहा है। चलिए जानते हैं इस माह विवाह के लिए शुभ तिथि कौन-कौन सी हैं?
फरवरी 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इस माह पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक कई व्रत-त्योहार आते हैं। इस माह मांगलिक कार्य जैसे, गृह प्रवेश, शादी-विवाह के लिए कई शुभ मुहूर्त है। क्योंकि 9 दिसंबर 2025 को अस्त होने वाले शुक्र ग्रह 1 फरवरी 2026 को बाहर आएंगे। इस दिन शुक्र मकर राशि में रहेंगे। ज्योतिष मान्यतानुसार, शुक्र अस्त होने के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। वहीं, जब शुक्र उदय होते हैं, तो सभी शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाती है। चलिए जानते हैं कि इस माह विवाह के लिए शुभ मुहूर्त कब-कब रहेगा।
गुरु और शुक्र का महत्व
धार्मिक मान्यता है कि विवाह मुहूर्त तय करते समय गुरु (बृहस्पति) और शुक्र दोनों को शुभ अवस्था (उदय) में होना अनिवार्य माना जाता है। अगर दोनों में से कोई भी अस्त हो जाए तो विवाह नहीं किए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शुभ फलदायी ग्रह माना गया है।जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। साथ ही शुक्र ग्रह को सुख, वैवाहिक जीवन और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। इसी वजह से विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे संस्कार शुक्र के उदय के बाद ही शुभ माने जाते हैं। ऐसे में जब गुरु अस्त होता है, तो विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं।
फरवरी 2026 में विवाह के लिए शुभ योग
5 फरवरी 2026
6 फरवरी 2026
8 फरवरी 2026
10 फरवरी 2026
12 फरवरी 2026
14 फरवरी 2026
19 फरवरी 2026
20 फरवरी 2026
21 फरवरी 2026
24 फरवरी 2026
25 फरवरी 2026
26 फरवरी 2026
इसी माह के अंत में होलाष्टक की शुरुआत हो रही है। इसके बाद फरवरी के अंत से 4 मार्च तक होलाष्टक काल के कारण विवाहों पर फिर से रोक लग जाएगी।
गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां
6 फरवरी
11 फरवरी
19 फरवरी
20 फरवरी
21 फरवरी
25 फरवरी
26 फरवरी
मुंडन संस्कार के शुभ दिन
6 फरवरी
7 फरवरी
11 फरवरी
12 फरवरी
21 फरवरी
22 फरवरी
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।