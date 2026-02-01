फरवरी में बजेगी शहनाई, जानें इस माह कब-कब है विवाह के लिए शुभ तिथि

संक्षेप: धार्मिक मान्यता है कि विवाह मुहूर्त तय करते समय गुरु (बृहस्पति) और शुक्र दोनों को शुभ अवस्था (उदय) में होना अनिवार्य माना जाता है। यदि दोनों में से कोई भी अस्त हो जाए तो विवाह नहीं किए जाते हैं। 1 फरवरी 2026 के दिन शुक्र का उदय हो रहा है। चलिए जानते हैं इस माह विवाह के लिए शुभ तिथि कौन-कौन सी हैं?

Feb 01, 2026 02:46 pm IST

फरवरी 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इस माह पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक कई व्रत-त्योहार आते हैं। इस माह मांगलिक कार्य जैसे, गृह प्रवेश, शादी-विवाह के लिए कई शुभ मुहूर्त है। क्योंकि 9 दिसंबर 2025 को अस्त होने वाले शुक्र ग्रह 1 फरवरी 2026 को बाहर आएंगे। इस दिन शुक्र मकर राशि में रहेंगे। ज्योतिष मान्यतानुसार, शुक्र अस्त होने के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। वहीं, जब शुक्र उदय होते हैं, तो सभी शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाती है। चलिए जानते हैं कि इस माह विवाह के लिए शुभ मुहूर्त कब-कब रहेगा।

गुरु और शुक्र का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि विवाह मुहूर्त तय करते समय गुरु (बृहस्पति) और शुक्र दोनों को शुभ अवस्था (उदय) में होना अनिवार्य माना जाता है। अगर दोनों में से कोई भी अस्त हो जाए तो विवाह नहीं किए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शुभ फलदायी ग्रह माना गया है।जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। साथ ही शुक्र ग्रह को सुख, वैवाहिक जीवन और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। इसी वजह से विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे संस्कार शुक्र के उदय के बाद ही शुभ माने जाते हैं। ऐसे में जब गुरु अस्त होता है, तो विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं।

फरवरी 2026 में विवाह के लिए शुभ योग 5 फरवरी 2026

6 फरवरी 2026

8 फरवरी 2026

10 फरवरी 2026

12 फरवरी 2026

14 फरवरी 2026

19 फरवरी 2026

20 फरवरी 2026

21 फरवरी 2026

24 फरवरी 2026

25 फरवरी 2026

26 फरवरी 2026

इसी माह के अंत में होलाष्टक की शुरुआत हो रही है। इसके बाद फरवरी के अंत से 4 मार्च तक होलाष्टक काल के कारण विवाहों पर फिर से रोक लग जाएगी।

गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां 6 फरवरी

11 फरवरी

19 फरवरी

20 फरवरी

21 फरवरी

25 फरवरी

26 फरवरी

मुंडन संस्कार के शुभ दिन

6 फरवरी

7 फरवरी

11 फरवरी

12 फरवरी

21 फरवरी

22 फरवरी