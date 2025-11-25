Vivah Panchami: आज है विवाह पंचमी, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त, सीता-राम की पूजाविधि और उपाय
Vivah Panchami Time Pooja: आज का दिन बेहद खास है। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और मां सीता का ध्यान कर विधिवत पूजा की जाती है। आज विवाह पंचमी के दिन रवि योग, लक्ष्मी नारयण योग और वृद्धि योग बन रहे हैं।
आज है विवाह पंचमी: आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, पंचमी को विवाह पंचमी का व्रत व पूजन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार, 25 नवंबर को रात 10:56 बजे तक उदया तिथि की पञ्चमी रहेगी। आज के दिन ही भगवान श्री राम और मां सीता विवाह के पावन बंधन में बंधें थे। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और मां सीता का ध्यान कर विधिवत पूजा की जाती है। आज विवाह पंचमी पर रवि योग और वृद्धि योग बन रहे हैं। इसके साथ ही शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारयण योग, मंगल और सूर्य कि युति से आदित्य मंगल योग भी बन रहा है। ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। आइए जानते हैं विवाह पंचमी पर पूजा के शुभ मुहूर्त, विधि-
पूजा के शुभ मुहूर्त
- चर - सामान्य 09:30 ए एम से 10:49 ए एम
- लाभ - उन्नति 10:49 ए एम से 12:08 पी एम
- अमृत - सर्वोत्तम 12:08 पी एम से 01:27 पी एम
- लाभ - उन्नति 07:05 पी एम से 08:46 पी एम
- शुभ - उत्तम 10:27 पी एम से 12:08 ए एम, नवम्बर 26
- ब्रह्म मुहूर्त 05:04 ए एम से 05:58 ए एम
- अभिजित मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:29 पी एम
- विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम
- अमृत काल 05:00 पी एम से 06:45 पी एम
- निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:35 ए एम, नवम्बर 26
- रवि योग 11:57 पी एम से 06:53 ए एम, नवम्बर 26
सीता-राम की पूजाविधि
प्रात: काल स्नान-ध्यान करें। पूजा स्थान या फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान राम और मां सीता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद प्रभु का जलाभिषेक करें। रोली, चंदन, फूल, फल, धूप, दीप आदि से पूजा करें। इसके बाद दोनों के अलग-अलग वस्त्र लेकर उसे जोड़कर गांठ बांध दें। फिर फल, मिठाई आदि का भोग तुलसी दल के साथ लगाएं। आरती करें। क्षमा प्रार्थना करें।
विवाह पंचमी के उपाय
आज के दिन मां सीता को शृंगार का समान चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतें दूर हो सकती हैं। श्री राम चालीसा और श्री सीता चालीसा का पाठ करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।