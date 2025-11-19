Vivah Panchami 2025:बिहारपंचमी के दिन मनेगा बांकेबिहारी का 482 वां प्राकट्योत्सव
मथुरा में 25 नवंबर (मंगलवार) को बिहारपंचमी पर्व पर जन-जन के आराध्य ठाकुर बाँकेबिहारी महाराज का 482 वां प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। जिसके अंतर्गत विश्वविख्यात बां केबिहारी मंदिर, श्रीहरिदासपीठ मंदिर एवं निधिवनराज में अनेक कार्यक्रम मनोहारी कार्यक्रम आयोजित होंगे। उत्सव का सर्वप्रमुख आकर्षण निधिवनराज से बिहारीजी मंदिर तक निकलने वाली श्रीस्वामीहरिदासजी महाराज की भव्य बधाई शोभायात्रा रहेगी।
इसके आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए श्रीहरिदास पीठाधीश्वर इतिहासकार आचार्य प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी ने बताया कि वर्ष 1543 ई. में मार्गशीष माह की शुक्ल पक्षीय पंचमी तिथि की भोर वेला में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की निकुंज उपासना के फलस्वरूप निधिवनराज की पवित्र धरणी से युगल जोड़ी के रूप में आराध्यप्रभु श्यामा श्याम का प्रागट्य हुआ था। हरिदासजी की लोकहितकारी प्रार्थना पर पर एकाकार हुए उन्हीं युगलसरकार को वर्तमान में ठाकुर बाँकेबिहारी के शुभनाम से जाना जाता है। इतिहासकार के अनुसार आराध्य बांकेबिहारी के 482 वें प्राकट्योत्सव पर 25 नवंबर को प्रातःकाल निधिवन स्थित प्राकट्य स्थल का पंचगव्य पदार्थों से दिव्य अभिषेक करके विशेष आरती उतारी जाएगी। उत्सवीय वेला में पीत वस्त्राभूषणों से सजे संवरे ठाकुरजी को शुद्ध देशी घी से निर्मित मूंगदाल व सूजी का मोहनभोग (हलुआ) एवं मेवा पदार्थों का विशेष भोग धराया जाएगा।