2026 में ये हैं विवाह के लिए बेस्ट मुहूर्त, गृह प्रवेश और वाहन के लिए ये हैं शुभ समय
नया साल 2026 नई शुरुआत और नए सपनों का साल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल और सुखदायी होते हैं। इस साल विवाह, गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इन मुहूर्तों में कार्य करने से ग्रहों की कृपा मिलती है, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। अगर आप शादी, नया घर या गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन डेट्स को सेव कर लें। ये मुहूर्त पंचांग और ज्योतिष गणना पर आधारित हैं। आइए जानते हैं 2026 के प्रमुख शुभ मुहूर्त।
विवाह मुहूर्त 2026 - शादी के लिए सबसे शुभ तारीखें
विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। 2026 में विवाह के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं:
फरवरी: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26
मार्च: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12
अप्रैल: 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29
मई: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14
जून: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
जुलाई: 1, 6, 7, 11
नवंबर: 21, 24, 25, 26
दिसंबर: 2, 3, 4, 5, 6, 11
ये मुहूर्त गुरु और शुक्र की शुभ स्थिति पर आधारित हैं। इन तारीखों में शादी करने से वैवाहिक जीवन सुखमय और स्थिर रहता है।
गृह प्रवेश मुहूर्त 2026 – नए घर में प्रवेश के लिए शुभ तारीखें
नए घर में प्रवेश से पहले गृह प्रवेश पूजा जरूरी है। 2026 में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त:
- फरवरी: 6, 11, 19, 20, 21, 25, 26
- मार्च: 4, 5, 6, 9, 13, 14
- अप्रैल: 20
- मई: 4, 8, 13
- जून: 24, 26, 27
- जुलाई: 1, 2, 6
- नवंबर: 11, 14, 20, 21, 25, 26
- दिसंबर: 2, 3, 4, 11, 12, 18, 19, 30
इन मुहूर्तों में प्रवेश करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है। वास्तु दोष दूर होते हैं और परिवार सुखी रहता है।
प्रॉपर्टी खरीदने के शुभ मुहूर्त 2026
प्रॉपर्टी खरीदना बड़ा निवेश है। 2026 में प्रॉपर्टी के लिए शुभ तारीखें:
जनवरी: 1, 2, 8, 15, 16, 22, 23, 29, 30
फरवरी: 12, 13, 19, 20, 26, 27
मार्च: 12, 13, 19, 20, 26, 27
अप्रैल: 9, 10, 16, 17, 23, 24
मई: 1, 7, 14
जून: 18, 19, 25, 26
जुलाई: 16, 17, 23, 24
अगस्त: 13, 14, 20, 21, 28
सितंबर: 4, 10, 11, 17, 18, 25
अक्टूबर: 1, 2, 8, 16, 22, 23, 29, 30
नवंबर: 12, 13, 19, 20, 26, 27
दिसंबर: 10, 11, 17, 18, 24, 25
इन तारीखों में खरीदने से संपत्ति में लाभ और स्थिरता मिलती है।
वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त 2026
वाहन खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखें:
- जनवरी: 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 21, 28, 29
- फरवरी: 1, 6, 11, 26, 27
- मार्च: 1, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 23, 25, 27
- अप्रैल: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 20, 29
- मई: 1, 4, 10, 11, 14
- जून: 17, 22, 24, 25
- जुलाई: 2, 3, 5, 8, 12, 19, 24, 29, 30
- अगस्त: 7, 9, 10, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 31
- सितंबर: 4, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 24
- अक्टूबर: 21, 22, 25, 28, 30
- नवंबर: 1, 6, 19, 25, 26, 29
- दिसंबर: 3, 4, 6, 13, 14, 23, 30, 31