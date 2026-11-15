Vivah Muhurat 2026-27: नवंबर-दिसंबर में कब-कब हैं शादी के शुभ मुहूर्त, देखें 2027 की पूरी लिस्ट
साल 2026 में नवंबर से विवाह का शुभ सीजन शुरू होने जा रहा है। नवंबर में शादी के लिए चार और दिसंबर में सात शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। इसके बाद खरमास के चलते विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। नए साल 2027 में जनवरी से जून तक शादी के कई शुभ अवसर मिलेंगे।
Shadi Vivah Muhurat 2026-27: घर में शादी की तैयारी चल रही है तो सबसे पहले शुभ तारीख की तलाश शुरू हो जाती है। कोई इस साल नवंबर-दिसंबर में विवाह करना चाहता है तो किसी ने नए साल में शादी की योजना बनाई है। ऐसे परिवारों के लिए आने वाले महीनों के विवाह मुहूर्त जानना जरूरी है। साल 2026 में अब कुछ ही विवाह मुहूर्त बचे हैं। वहीं, 2027 में जनवरी से जून और फिर नवंबर-दिसंबर तक शादी के कई शुभ अवसर मिलेंगे। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना गया है। इसलिए शादी की तारीख तय करते समय पंचांग का विशेष ध्यान रखा जाता है। तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति देखने के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। यही वजह है कि हर दिन शादी के लिए शुभ नहीं माना जाता। साल 2026 में देवउठनी एकादशी यानी 20 नवंबर के बाद विवाह का सीजन शुरू होगा। नवंबर में चार और दिसंबर में सात विवाह मुहूर्त बताए गए हैं। इसके बाद खरमास के चलते विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। नए साल में जनवरी से फिर शादी के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे।
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नवंबर 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त
नवंबर में शादी के लिए चार तारीखें शुभ बताई गई हैं।
- 21 नवंबर, शनिवार
- 24 नवंबर, मंगलवार
- 25 नवंबर, बुधवार
- 26 नवंबर, गुरुवार
दिसंबर 2026 में शादी के शुभ मुहूर्त
दिसंबर में विवाह के लिए सात शुभ तारीखें हैं। 12 दिसंबर के बाद इस साल विवाह के मुहूर्त नहीं रहेंगे।
- 2 दिसंबर, बुधवार
- 3 दिसंबर, गुरुवार
- 4 दिसंबर, शुक्रवार
- 5 दिसंबर, शनिवार
- 6 दिसंबर, रविवार
- 11 दिसंबर, शुक्रवार
- 12 दिसंबर, शनिवार
Vivah Muhurat 2027: जनवरी से दिसंबर तक विवाह की तारीखें
नए साल में शादी की योजना बना रहे लोगों के लिए जनवरी से जून तक कई मौके मिलेंगे। जुलाई से अक्टूबर तक विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं बताए गए हैं। इसके बाद नवंबर में देवउठनी एकादशी के बाद फिर से शादी का सीजन शुरू होगा।
जनवरी 2027
- 15 जनवरी, शुक्रवार
- 18 जनवरी, सोमवार
- 19 जनवरी, मंगलवार
- 20 जनवरी, बुधवार
- 24 जनवरी, रविवार
- 26 जनवरी, मंगलवार
- 27 जनवरी, बुधवार
- 30 जनवरी, शनिवार
- 31 जनवरी, रविवार
फरवरी 2027
- 2 फरवरी, मंगलवार
- 3 फरवरी, बुधवार
- 9 फरवरी, मंगलवार
- 10 फरवरी, बुधवार
- 11 फरवरी, गुरुवार
- 14 फरवरी, रविवार
- 15 फरवरी, सोमवार
- 21 फरवरी, रविवार
- 25 फरवरी, गुरुवार
- 26 फरवरी, शुक्रवार
- 27 फरवरी, शनिवार
- 28 फरवरी, रविवार
मार्च 2027
- 1 मार्च, सोमवार
- 2 मार्च, मंगलवार
- 3 मार्च, बुधवार
- 4 मार्च, गुरुवार
- 9 मार्च, मंगलवार
- 10 मार्च, बुधवार
- 14 मार्च, रविवार
अप्रैल 2027
- 18 अप्रैल, रविवार
- 19 अप्रैल, सोमवार
- 21 अप्रैल, बुधवार
- 23 अप्रैल, शुक्रवार
- 24 अप्रैल, शनिवार
- 25 अप्रैल, रविवार
- 26 अप्रैल, सोमवार
- 27 अप्रैल, मंगलवार
- 28 अप्रैल, बुधवार
मई 2027
- 4 मई, मंगलवार
- 7 मई, शुक्रवार
- 9 मई, रविवार
- 13 मई, गुरुवार
- 14 मई, शुक्रवार
- 16 मई, रविवार
- 17 मई, सोमवार
- 18 मई, मंगलवार
- 19 मई, बुधवार
- 20 मई, गुरुवार
- 21 मई, शुक्रवार
- 22 मई, शनिवार
- 23 मई, रविवार
- 24 मई, सोमवार
- 25 मई, मंगलवार
- 30 मई, रविवार
- 31 मई, सोमवार
जून 2027
- 1 जून, मंगलवार
- 9 जून, बुधवार
- 10 जून, गुरुवार
- 11 जून, शुक्रवार
- 12 जून, शनिवार
- 13 जून, रविवार
- 15 जून, मंगलवार
- 16 जून, बुधवार
- 17 जून, गुरुवार
- 19 जून, शनिवार
- 20 जून, रविवार
- 21 जून, सोमवार
- 26 जून, शनिवार
- 27 जून, रविवार
- 28 जून, सोमवार
जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2027
इन चार महीनों में विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं बताए गए हैं। इस दौरान चातुर्मास, शुक्र अस्त और पितृपक्ष जैसे कारणों से विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।
नवंबर 2027
- 20 नवंबर, शनिवार
- 21 नवंबर, रविवार
- 23 नवंबर, मंगलवार
- 24 नवंबर, बुधवार
- 25 नवंबर, गुरुवार
- 26 नवंबर, शुक्रवार
- 29 नवंबर, सोमवार
दिसंबर 2027
- 2 दिसंबर, गुरुवार
- 7 दिसंबर, मंगलवार
- 8 दिसंबर, बुधवार
- 9 दिसंबर, गुरुवार
- 12 दिसंबर, रविवार
- 13 दिसंबर, सोमवार
- 14 दिसंबर, मंगलवार
2027 में मई महीने में सबसे ज्यादा विवाह मुहूर्त
साल 2027 में मई का महीना शादी के लिहाज से सबसे खास रहने वाला है। इस महीने विवाह के लिए 17 शुभ तारीखें बताई गई हैं। इसके बाद जून में 15 और फरवरी में 12 शुभ तारीखें हैं। जनवरी और अप्रैल में नौ-नौ दिन विवाह के लिए शुभ बताए गए हैं।
विवाह से पहले क्यों देखा जाता है शुभ मुहूर्त?
हिंदू मान्यताओं में विवाह को जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। इसलिए वर और वधू की कुंडली मिलान के साथ शुभ तिथि और लग्न का भी विचार किया जाता है। विवाह का मुहूर्त निकालते समय गुरु और शुक्र की स्थिति, नक्षत्र, तिथि और अन्य पंचांग संबंधी गणनाएं देखी जाती हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि