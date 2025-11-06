Vivah Muhurat: 18 नवंबर से शहनाई बजने की होगी शुरुआत, यहां देखें फरवरी 2026 तक के विवाह मुहूर्त

संक्षेप: Vivah Muhurat November 2025 to February 2026: देवउठनी एकादशी से शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। अब 18 नवंबर से शहनाई बजने की शुरुआत होगी। यहां देखें नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के विवाह मुहूर्त।

Vivah Muhurat: शहनाई बजने की शुरुआत होने वाली है। नवंबर माह में 14 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। मार्च 2026 तक अनुमान है कि इस दौरान छह हजार घरों में शहनाई बजेगी। इस दौरान करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपये का व्यापार होने की संभावना है। हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 18 नवंबर से शहनाई बजने की शुरुआत हो जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नवंबर में 14 दिन रहेगी सहालग- ज्योतिष सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य पवन तिवारी का कहना है कि पंचांग के अनुसार, नवंबर में 14 शुभ मुहूर्त और दिसंबर में दो शादी की तारीखें हैं। इसके बाद खरमास और शुक्र अस्त के कारण डेढ़ महीने तक विवाह रुक जाएंगे। अगला शुभ समय फरवरी 2026 से मिलेगा। आचार्य तिवारी के अनुसार नवंबर के प्रमुख विवाह मुहूर्त इस प्रकार हैं, 18 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर। कई तारीखें दिन की हैं, कुछ रात के मुहूर्त में आती हैं।

दिसंबर में शादी के सिर्फ दो मुहूर्त: दिसंबर महीने में शादी के लिए सिर्फ दो शुभ मुहूर्त हैं, 04 दिसंबर 2025 गुरुवार और 05 दिसंबर 2025 शुक्रवार। इसके बाद खरमास और शुक्र अस्त के चलते लगभग डेढ़ महीने तक शादी-विवाह पर रोक लग जाएगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अगला शुभ समय फरवरी 2026 से फिर शुरू होगा। फरवरी 2026 में शादी के लिए यह खास तारीखें बेहद शुभ रहेंगी, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी 2026।