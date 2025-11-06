Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vivah Muhurat 2025 Starts from 18 November 2025 Check Auspicious Marriage dates till February 2026
Vivah Muhurat: 18 नवंबर से शहनाई बजने की होगी शुरुआत, यहां देखें फरवरी 2026 तक के विवाह मुहूर्त

संक्षेप: Vivah Muhurat November 2025 to February 2026: देवउठनी एकादशी से शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। अब 18 नवंबर से शहनाई बजने की शुरुआत होगी। यहां देखें नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के विवाह मुहूर्त।

Thu, 6 Nov 2025 10:09 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता
Vivah Muhurat: शहनाई बजने की शुरुआत होने वाली है। नवंबर माह में 14 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। मार्च 2026 तक अनुमान है कि इस दौरान छह हजार घरों में शहनाई बजेगी। इस दौरान करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपये का व्यापार होने की संभावना है। हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 18 नवंबर से शहनाई बजने की शुरुआत हो जाएगी।

नवंबर में 14 दिन रहेगी सहालग-

ज्योतिष सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य पवन तिवारी का कहना है कि पंचांग के अनुसार, नवंबर में 14 शुभ मुहूर्त और दिसंबर में दो शादी की तारीखें हैं। इसके बाद खरमास और शुक्र अस्त के कारण डेढ़ महीने तक विवाह रुक जाएंगे। अगला शुभ समय फरवरी 2026 से मिलेगा। आचार्य तिवारी के अनुसार नवंबर के प्रमुख विवाह मुहूर्त इस प्रकार हैं, 18 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर। कई तारीखें दिन की हैं, कुछ रात के मुहूर्त में आती हैं।

दिसंबर में शादी के सिर्फ दो मुहूर्त:

दिसंबर महीने में शादी के लिए सिर्फ दो शुभ मुहूर्त हैं, 04 दिसंबर 2025 गुरुवार और 05 दिसंबर 2025 शुक्रवार। इसके बाद खरमास और शुक्र अस्त के चलते लगभग डेढ़ महीने तक शादी-विवाह पर रोक लग जाएगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अगला शुभ समय फरवरी 2026 से फिर शुरू होगा। फरवरी 2026 में शादी के लिए यह खास तारीखें बेहद शुभ रहेंगी, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी 2026।

कारोबारियों में भी उत्साह : हलवाई और पुरोहितों की भी डिमांड बढ़ गई है। अनुमान है कि बसंत पंचमी तक 4500 करोड़ और मार्च 2026 तक करीब 6500 करोड़ कुल व्यापार होने की संभावना है। सहालग की चमक से कारोबारियों में भी उत्साह है। सोना बाजार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट बाजार में है धूम। अगर शहर में करीब 2000 से अधिक विवाह स्थल हैं। इसमें 1500 गेस्ट हाउस और 150 होटल हैं। इनमें बुकिंग शुरू हो चुकी है। शहर के गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट और होटल फुल हो चुके हैं। कैटरिंग कारोबार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि भले ही एक दिन में शादियां अधिक हैं लेकिन एक-एक विवाह में 500 से 700 लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है।

