मथुरा के इस चमत्कारिक मंदिर में करें दर्शन, बद्रीनाथ धाम जितना मिलता है फल

तीर्थ नगरी मथुरा में कई सारे प्राचीन मंदिर हैं, जो अपनी मान्यताओं के लिए जान जाते हैं। हर एक मंदिर का इतिहास है। एक ऐसा ही मंदिर है भगवान शिव है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां दर्शन करने से बद्रीनाथ धाम के दर्शन जितना फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि इस मंदिर का नाम क्या है और इससे जुड़ी क्या मान्यताएं हैं।

मंदिर का नाम

मथुरा के भूतेश्वर क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का नाम भी अति प्राचीन श्री बद्रीनाथ धाम है। इस मंदिर से गहरी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। इसे काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। इसे भूतेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहां शिव भक्तों की भीड़ रहती है। खासकर सोमवार के दिन शिव भक्त भारी संख्या में आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं।

पूरी होती है मान्यताएं

इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर आता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यहां से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। भोलेनाथ बेहद दयालु हैं।

मंदिर से जुड़ी मान्यताएं

मंदिर को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हुई है। एक मान्यता यह है यदि कोई भक्त किसी कारणवश उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाता है, तो वह मथुरा के इस मंदिर के दर्शन कर ले, तो उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो बद्रीनाथ धाम यात्रा से मिलता है। मान्यता है कि यहां की प्रतिमा अद्भुत और अलौकिक मानी जाती है। लोगों का कहना है कि इनके दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है। लोगों ने बताया कि मंदिर में विराजमान विग्रह बद्रीनाथ धाम के विग्रह की तरह ही प्रतीत होता है। यहां के पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है।