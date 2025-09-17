विश्वकर्मा पूजा पर आज पुष्य संयोग, इस मुहूर्त में ऐसे करें पूजा, बिजनेस करेगा तरक्की

Vishwakarma puja today: आज 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा होगी। इस दिन पुष्य योग बन रहा है। आपको बता दें कि इस दिन सूर्य भगवान कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इसके लिए अलावा ग्रह-नक्षत्रों की भी उत्तम स्थिति रहेगी।

Vishwakarma puja today: आज 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा होगी। इस दिन पुष्य योग बन रहा है। आपको बता दें कि इस दिन सूर्य भगवान कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इसके लिए अलावा ग्रह-नक्षत्रों की भी उत्तम स्थिति रहेगी। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है।ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म उस समय हुआ था, जिस दिन सूर्य इस राशि में प्रवेश करते हैं। आज 17 सितंबर की शाम 4:59 बजे सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आज ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 9:24 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र विद्यमान रहेगा। परिध योग का भी संयोग बन रहा है। इसलिए इस उत्तम योग में पूजा से रोजी-रोजगार, कारोबार, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं।

कैसे करें भगवान विश्वकर्मा की पूजा

पूजा शुरू करने से पहले सुबह स्नान करें और जगह को पवित्र करें। भगवान विश्वकर्मा का सम्मान करने के लिए अपने बिजनेस की जगह पर जाएं। रोज इस्तेमाल होने वाले औज़ारों और मशीनों को साफ करके इस जगह पूजा करें। इन पर फूल, अक्षत, मिठाई चढ़ाएं। दीपक जलाएं। मूर्ति स्थापित करें और प्रसाद अर्पित करें। विश्वकर्मा पूजा में पंचदेव, श्री हरि विष्णु, कलश गणेश, नवग्रह, भगवती, महादेव की भी पूजा होती है, इसलिए अगर इनकी पूजा करने जा रहे हैं, तो साथ में पंचदेव की पूजा भी करें।

क्यों होती है भगवान विश्वकर्मा की पूजा

आपको बता दें कि भगवान विश्वकर्मा को देवताओं को शिल्पी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कामकाज में आने वाली बाधाएं दूर होती है। भगवान विश्वकर्मा ने सतयुगमें स्वर्ग लोक, त्रेता में लंका, द्वापर में द्वारिका और कलयुग में हस्तिनापुर की रचना की थी। सुदामा पुरी का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के सातवें धर्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था।