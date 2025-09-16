Vishwakarma Puja 2025 Wishes in Hindi send these happy Vishwakarma Puja messages sms greetings and shayari Vishwakarma Puja Wishes: इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Vishwakarma Puja 2025 Wishes in Hindi send these happy Vishwakarma Puja messages sms greetings and shayari

Vishwakarma Puja Wishes: इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं

Vishwakarma Puja 2025 Wishes: हर साल आश्विन माह के एकादशी को विश्वकर्मा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा को विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जानते हैं। आप भी इन खास मैसेज को भेजकर अपनों से कहें- हैप्पी विश्वकर्मा पूजा।

Tue, 16 Sep 2025
Vishwakarma Puja Wishes: इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं

Happy Vishwakarma Puja 2025 Wishes in Hindi: विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विधान है। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का पहला शिल्पकार व वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। विश्वकर्मा दिवस इस साल 17 सितंबर 2025 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। इस दिन खास तौर पर कारीगर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट व उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक भगवान विश्वकर्मा व अपने औजारों की विधिवत पूजा करते हैं और काम में तरक्की व सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग अपनों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई भी भेजते हैं। आप भी इस खास मौके पर इन चुनिंदा मैसेज को भेजकर दे सकते हैं अपनों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. विश्वकर्मा पूजा के इस शुभ अवसर पर भगवान विश्वकर्मा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। आपको आपके काम में सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिले। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. भगवान विश्वकर्मा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपका हर काम सफल हो। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

3. विश्वकर्मा पूजा पर यही है कामना

भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आपको और परिवार को मिले सुख, शांति और समृद्धि।

विश्वकर्मा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं!

4. आपकी मेहनत रंग लाए और आपका काम हमेशा चमकता रहे।

भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे।

विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं 2025

5. कामयाबी, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो,

भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आपके साथ हो।

विश्वकर्मा पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

6. धन, वैभव, सुख–शांति मिले,

भय, पाप से मुक्ति मिले

संकट से लड़ने की शक्ति दें भगवान विश्वकर्मा

विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं

7. संसार के तुम हो पालन करता,

हमारे हो तुम दुख हरता,

हर पल नाम आपका जपते हम,

हर मुश्किल से दूर करते तुम

विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं

8. मिले सहारा जब आपका हमें

हर गम जिंदगी से हो जाए दूर

हमेशा रहें हम आपके भक्त

जीवन में यूं ही चमकता रहे नूर

विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं

9. जिन्हें कर्म पर है विश्वास

विश्वकर्मा जी है उनके पास

हर दुखियारे की करते हैं विपदा दूर

संकट मोचन तुम सबके दुख हरो

विश्वकर्मा पूजा की बधाई

10. करते पूजा हम भगवान विश्वकर्मा की

भगवान विश्वकर्मा की करो जयकार

करते हैं हम पर उपकार

उनकी महिमा है सबसे न्यारी

सुन लो भगवान विश्वकर्मा अर्ज हमारी

हैप्पी विश्वकर्मा पूजा 2025

