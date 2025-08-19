Vishwakarma Puja: विश्वकर्मा पूजा कब है? जानें डेट, पूजन मुहूर्त व महत्व

When is Vishwakarma puja: कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने सोने की लंका और भगवान श्रीकृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण किया था। जानें इस साल विश्वकर्मा पूजा कब है और क्यों मनाते हैं यह त्योहार।

Vishwakarma puja 2025: हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा के 7वें पुत्र हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाने में ब्रह्मा जी की मदद की थी। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार व शिल्पकार माना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से कारीगरों, शिल्पकारों, इंजीनियरों और औद्योगिक मजदूरों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन यह लोग अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं। यह त्योहार उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है।

विश्वकर्मा पूजा 2025 कब है: हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य 17 सितंबर को देर रात 01 बजकर 55 मिनट पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी।

विश्वकर्मा पूजा मुहूर्त: इस बार विश्वकर्मा पूजा का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 33 मिनट से सुबह 05 बजकर 20 मिनट तक रहेा। विजय मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से दोपहर 03 बजकर 07 मिनट तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 06 बजकर 24 मिनट से शाम 06 बजकर 47 मिनट तक रहेगा।

विश्वकर्मा पूजा के दिन राहुकाल का समय: विश्वकर्मा पूजा के दिन राहुकाल दोपहर 12 बजकर 15 मिनट से दोपहर 01 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। राहुकाल के समय पूजा-पाठ व शुभ कार्यों की मनाही होती है। ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को शुभ काल नहीं माना गया है।