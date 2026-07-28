भगवान विष्णु के दस अवतार कौन-कौन-से हैं? जानें इनके पीछे का पौराणिक कारण भी
Vishnu ji ke 10 avatar ke naam: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करने के लिए और संसार की रक्षा करने अलग-अलग अवतार धारण किए। जानें भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनके नाम।
Bhagwan vishnu ke 10 avatar ke naam in hindi: भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए गुरुवार का दिन अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नामों का जाप करने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें 10 अवतार मुख्य हैं, जिसे दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु ने धरती पर सुख-शांति की स्थापना और सृष्टि के पालन के लिए मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि दस अवतारों को धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार, जब-जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ा है, तब-तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अलग-अलग रूप लिए हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार जुड़ी पौराणिक कहानी।
भगवान विष्णु के 10 अवतारों के क्या नाम हैं:
मत्स्य अवतार : वैवस्वत मनु की प्रलय से रक्षा करने के लिए भगवान ने मछली का अवतार धारण किया था। इसके माध्यम से बीज से वृक्ष बनने जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया।
कच्छप अवतार : इसमें विष्णु ने अमृत मंथन के लिए कछुए का रूप धारण कर अपनी पीठ पर समुद्र मंथन की सारी प्रक्रिया का भार उठाया।
वराह अवतार : जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस ने हर लिया, तो उससे मल्ल युद्ध करके उसके आधिपत्य का शमन किया और पृथ्वी को मुक्त कराकर सर्वसाधारण को संपदा उपलब्ध कराई।
नृसिंह अवतार : दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रह्लाद को बचाकर उसका अधिकार दिलवाया।
वामन अवतार : इस अवतार में दैत्यराज बलि के यज्ञ अनुष्ठान को नष्ट किया और आकाश, पाताल, पृथ्वी आदि को मुक्त कराया।
परशुराम अवतार : अत्याचारी राजाओं से ब्राह्मणों और पृथ्वी को स्वतंत्र किया।
राम अवतार : रावण का वध कर पृथ्वी पर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।
कृष्ण अवतार : अत्याचारी कंस का वध किया और नीति पुरुष कहलाए।
बुद्ध अवतार : ज्ञान और तप के आधार पर अवतार धारण किया। शांति और अहिंसा का संदेश दिया।
कल्कि अवतार : कलियुग में तब अवतीर्ण होगा, जब संसार में अनाचार और अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर होंगे। इस अवतार के बाद पुनः सतयुग आएगा।
(साभार : ‘हिंदुओं के रीति-रिवाज तथा मान्यताएंं’, पुस्तक महल, दिल्ली)
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान