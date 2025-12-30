Hindustan Hindi News
Virgo Yearly Horoscope 2026 kanya varshik rashifal 2026
कन्या वार्षिक राशिफल 2026 : 2026 में क्या क्या होगा, ज्योतिर्विद से जानें कन्या राशि वाले नए साल के उपाय

संक्षेप:

Dec 30, 2025 12:38 pm IST Anuradha Pandey
Virgo Yearly Horoscope: वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। 15 जनवरी से सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में कुछ वृद्धि हो सकती है। 18 जनवरी से कारोबार पर ध्यान दें। कठिनाई आ सकती है। आय में कमी आ सकती है। 06 फरवरी के बाद पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। 11 फरवरी से कारोबार में कुछ सुधार हो सकता है। 24 फरवरी से भागदौड़ बढ़ने की संभावना है। माता की सेहत में सुधार हो सकता है। 26 मार्च के बाद नौकरी में कोई अतिरिक्त कार्य मिलने की संभावना है। 12 मई के बाद नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि भी हो सकती है। संपत्ति में वृद्धि भी हो सकती है। 02 जून के बाद शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। सचेत रहने की जरूरत है। संतान की सेहत का ध्यान भी रखें। परिवार में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं। वस्त्रों पर खर्च आदि बढ़ सकते हैं। 08 जुलाई के बाद कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। 03 अगस्त के बाद किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। 27 सितंबर से कारोबार में वृद्धि होगी। पिता का साथ मिल सकता है। 01 नवंबर से संतान सुख में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। 06 दिसंबर के बाद कारोबारी कार्यों में सुधार होगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। जीवनसाथी की सेहत में सुधार होगा। किसी पुराने मित्र से भेंट भी हो सकती है।

उपाय क्या करें कन्या राशि वाले

मंगलवार के दिन चुटकी भर लाल चंदन का चूरा नहाने के पानी में डालकर स्नान करें।

प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके तांबे के लोटे में सूर्य को जल अर्पित करें।

एक सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें।

सवा आठ रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में जड़वा कर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें।

31 ग्राम चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट दाहिने हाथ में धारण करें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
