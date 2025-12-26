Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 2026 : बृहस्पति करेंगे मालामाल, शनि के चलते लवलाइफ में आएगी कड़वाहट, इस साल कब आएंगे अच्छे दिन

संक्षेप:

Virgo Yearly Horoscope Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 खूब प्रगति वाला रहेगा। बृहस्पति के कारण इनकम बढ़ेगी। साल की शुरुआत में बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे जिससे पदोन्नति और कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग बनेंगे।

Dec 26, 2025 02:27 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Virgo Yearly Horoscope Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 आर्थिक तरक्की और बिजनेस विस्तार के कई नए अवसर लेकर आएगा। 2026 की शुरुआत में बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे करियर में सफलता, पदोन्नति और कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग बनेंगे। लगातार मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। 21 मई के बाद बृहस्पति ग्यारहवें भाव में प्रवेश करेंगे, जो आय में वृद्धि, निवेश से लाभ और टीम या नेटवर्क के माध्यम से लाभ दिलाएगा। इस प्रकार वर्ष का पहला भाग करियर उन्नति के लिए और दूसरा भाग आर्थिक विस्तार के लिए अनुकूल रहेगा।

कन्या लव और रिलेशनशिप राशिफल 2026

सप्तम भाव में शनि के कारण विवाह और प्रेम संबंधों में देरी या कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। यदि आप विवाह या किसी बड़े रिश्ते की योजना बना रहे हैं, तो अंतिम निर्णय से पहले सावधानी की जरूरत होगी। किस फाइनल फैसले पर आने से पहले पूरा समय लेकर निर्णय लें। 21 मई के बाद बृहस्पति आय में सहारा देंगे, जिससे कुछ दबाव कम होगा, लेकिन रिश्तों में जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा। जीवनसाथी या पार्टनर से साफ और ईमानदार बातचीत रखें। जल्द फैसले लेने के बजाय छोटे प्रयास, परंपराओं का सम्मान और स्थिर व्यवहार अधिक लाभ देगा।

कन्या करियर और फाइनेंस राशिफल 2026

वर्ष की शुरुआत में दशम भाव में बृहस्पति प्रमोशन और करियर सफलता में मदद करेंगे। इस समय कौशल विकास और कार्य के प्रदर्शन पर ध्यान दें। 21 मई के बाद बृहस्पति ग्यारहवें भाव में जाएंगे, जिससे टीमवर्क, नेटवर्क और निवेश के माध्यम से आय बढ़ने के योग बनेंगे। यह समय व्यावहारिक समूहों से जुड़ने और छोटे लेकिन सुरक्षित निवेश पर नजर रखने के लिए अच्छा है। सप्तम भाव में शनि यह संकेत देता है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक वादों को आपस में न मिलाएं। निजी और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखें। साझेदारी में काम करते समय स्पष्ट शर्तें और लिखित समझौते रखें।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल 2026

नियमित नींद और हल्का व्यायाम रखने से स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। रिश्तों से जुड़ी धीमी प्रगति के कारण तनाव हो सकता है, इसलिए छोटी सैर, योग या श्वसन अभ्यास अपनाएं। मई के बाद का शांत समय आराम करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए स्थिर दिनचर्या बनाने में सहायक रहेगा।

2026 के अच्छे महीने

जनवरी से मई तक का समय करियर उन्नति और पदोन्नति के लिए सबसे अनुकूल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति दशम भाव में रहकर कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। 21 मई के बाद जून से सितंबर के बीच आय में वृद्धि, नेटवर्क से लाभ और समूह प्रयासों से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

सावधानी वाले महीने

मई के अंत से जुलाई तक विशेष सावधानी रखें। इस अवधि में शनि के प्रभाव से विवाह और करीबी साझेदारियों में देरी या अड़चनें आ सकती हैं। इस समय बड़े रिश्तों से जुड़े वादों को अंतिम रूप देने या निजी और व्यावसायिक समझौतों को मिलाने से बचें। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें।

2026 का मुख्य मंत्र

पहले करियर पर स्थिर और निरंतर मेहनत करें, पहचान अपने आप मिलेगी। रिश्तों में खुलकर बात करें और निर्णयों के लिए पर्याप्त समय दें। मई के बाद होने वाली आय में वृद्धि का उपयोग बचत और अपने कार्य व व्यक्तिगत योजनाओं को सुरक्षित करने में करें।

कन्या राशि के गुण

- खूबियां: दयालु, सुसंस्कृत, परिपूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति

- कमजोरियां: अत्यधिक चुस्त-दुरुस्त, जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने वाले

- राशि चिह्न: कन्या

- तत्व: पृथ्वी

- शरीर का भाग: आंत

- राशि स्वामी: बुध

- शुभ दिन: बुधवार

- शुभ रंग: स्लेटी (ग्रे)

- शुभ अंक: 7

- शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि की अनुकूलता

स्वाभाविक अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी बनेगी : कन्या, मीन

ठीक ठाक बनेगी : मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम बनेगी : मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

