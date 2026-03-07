कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 8 से 14 मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 8-14 मार्च 2026): इस हफ्ते कन्या राशि के लोगों के लिए समय ज्यादातर सकारात्मक रह सकता है। प्रेम संबंधों में खुशी के पल मिल सकते हैं। कामकाज में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक रहेगी, जिससे आप कुछ जरूरी फैसले ले सकते हैं। सेहत भी सामान्य रहेगी, हालांकि छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें।
कन्या प्रेम राशिफल- रिश्तों में सकारात्मक बदलाव संभव
इस हफ्ते प्रेम संबंधों में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे और आप दोनों के बीच समझ भी बेहतर हो सकती है। इस दौरान रिश्ते में कुछ नए अनुभव भी हो सकते हैं, जो आपको खुशी देंगे। हालांकि कुछ लंबे समय से चल रहे रिश्तों में मतभेद बढ़ने के कारण दूरी भी आ सकती है। सिंगल लोगों के जीवन में इस समय कोई खास व्यक्ति आ सकता है और वे अपने मन की बात भी खुलकर कह सकते हैं। शादीशुदा लोगों को ऑफिस में किसी के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकी बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है।
कन्या करियर राशिफल- कामकाज में स्थिरता बनी रह सकती है
कामकाज के मामले में यह हफ्ता सामान्य से बेहतर रह सकता है। ऑफिस में बड़ी परेशानी सामने नहीं आएगी, लेकिन कुछ काम समय सीमा के कारण व्यस्त रख सकते हैं। ऐसे में धैर्य और ध्यान से काम करना जरूरी रहेगा। कला, राजनीति या संगीत से जुड़े लोगों को इस दौरान आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे सीख लेकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। बिजनेस करने वाले लोग व्यापार बढ़ाने की योजना बना सकते हैं और इसके लिए समय भी अनुकूल माना जा सकता है। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों को भी सकारात्मक खबर मिल सकती है।
कन्या आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिति संतुलित रह सकती है
इस हफ्ते पैसों के मामले में बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। कुछ लोग वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का विचार बना सकते हैं। परिवार में किसी कार्यक्रम या समारोह के कारण खर्च भी हो सकता है। बिजनेस करने वालों को पार्टनर या निवेशकों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। कुछ लोगों को व्यापार को विदेश तक बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। कपड़ा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर से जुड़े व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है।
कन्या स्वास्थ्य राशिफल- छोटी परेशानियों पर ध्यान दें
सेहत के मामले में इस हफ्ते कुछ छोटी समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा से जुड़ी परेशानी या एलर्जी की समस्या महसूस हो सकती है। कुछ बुजुर्ग लोगों को नींद से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में भारी सामान उठाने से बचना बेहतर रहेगा। संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा। कुछ लोगों को आंख या कान से जुड़ी हल्की परेशानी भी हो सकती है, लेकिन इससे रोजमर्रा के कामों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सप्ताह का दूसरा हिस्सा तंबाकू और शराब जैसी आदतों को छोड़ने के लिए अच्छा समय हो सकता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि