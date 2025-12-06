Hindustan Hindi News
Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi ka Saptahik Rashifal 7-13 December 2025
कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 7 से 13 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 06, 2025 09:20 pm IST
डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 7-13 दिसंबर 2025): इस हफ्ते रिश्ते में आपकी साफ नीयत और सच्चाई अच्छा परिणाम देगी। प्रोफेशनल चुनौतियों को समझदारी से संभालने की जरूरत होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें और सेहत का ध्यान देते हुए हफ्ता बिताएं। प्यार के रिश्ते में चल रही दिक्कतों को शांतिपूर्वक सुलझाएं और यदि आप रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो समय अच्छा है। काम में कुछ छोटी परेशानियां होंगी, लेकिन आप उन्हें अपनी मेहनत से आसानी से पार कर लेंगे। आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों मामलों में हल्की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन संभालना मुश्किल नहीं होगा।

लव राशिफल: इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ किसी हिल स्टेशन पर रोमांटिक छुट्टी पर जा सकते हैं, जहां आप रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए नई चीजें आजमाएंगे। जो लोग रिश्ते को लेकर सीरियस हैं वे शादी के बारे में निर्णायक कदम उठा सकते हैं। आप अपने क्रश का दिल जीतने में भी सफल होंगे और रिश्ते में उत्साह व रोमांच बढ़ेगा। शादीशुदा महिलाएं कंसीव कर सकते हैं। ऑफिस में किसी के साथ रोमांस करना, खासकर शादीशुदा जातकों के लिए इस हफ्ते जोखिम भरा होगा।

करियर राशिफल: करियर में आगे बढ़ने का अवसर इस हफ्ते आपके सामने रहेगा। ऑफिस के दबाव को शांत मन से संभालें और हर अवसर का इस्तेमाल अपनी क्षमता दिखाने के लिए करें। अपनी राय देने से झिझकें नहीं। आपके कुछ नए और आउट-ऑफ-द-बॉक्स सुझाव काफी प्रभावी रहेंगे। अगर आपने हाल ही में नई नौकरी ज्वाइन की है तो यह हफ्ता थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन सीनियर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को भी आप सफलतापूर्वक सुलझा लेंगे।

आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, जिनसे निपटने के लिए आपको खर्च पर लगाम लगानी होगी। कुछ महिलाएं अपने पुराने निवेश से अच्छा लाभ भी कमा सकती हैं। हफ्ते का दूसरा भाग नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाओं को परिवार की विरासत में हिस्सा भी मिल सकता है। सीनियर लोग घर में किसी समारोह पर खर्च करेंगे और पुराने आर्थिक विवादों को सुलझाने में रुचि दिखाएंगे। व्यापारियों को नए पार्टनर्स से जुड़ी आर्थिक शर्तों पर खास ध्यान देना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: हफ्ते के दूसरे भाग में कुछ बुज़ुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना होगा और नियमित व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। पाचन से जुड़ी समस्या को हल्के में न लें, क्योंकि यह बढ़ सकती है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इस हफ्ते खास सावधानी बरतनी होगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
