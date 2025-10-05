Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka saptahik rashifal 5-11 October 2025 future predictions कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 10 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka saptahik rashifal 5-11 October 2025 future predictions

कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 10 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 5 से 11 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 5 Oct 2025 07:09 AM
Kanya Weekly Rashifal , Virgo Horoscope कन्या साप्ताहिक राशिफल 5-11 अक्टूबर 2025: इस समय चुपचाप फोकस करके आप प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकेंगे। यह वीक आपको केयरफुल प्लानिंग के लिए तैयार कर रहा है। लगातार काम करके और विनम्र होकर बात करके आप अपनी हेल्थ, घर को इंप्रूव कर सकते हैं। हेल्थ की सिंपल आदतें रखें और काम करने के लिए एक लिस्ट बना लें और इसके अनुसार ही पहले छोटे कामों को खत्म करें।

कन्या लव राशिफल

काइंडनेस करीबी रिश्तों में जीतती है। अपनी छोटी विशेज को लेकर साफ-साफ बोलें। धैर्य से अपने दिल की बात सुनें। परिवार या पार्टनर के साथ चाय या कहानियों जैसी छोटी-छोटी खुशियां बांटने के लिए एक प्लानिंग बनाएँ। अगर आप सिंगसहैं, तो दोस्तों की हेल्प करें और किसी पार्टी में शामिल हों। आपकी जैसी रुचियों का व्यक्ति आपको मिल सकता है। इस समय कन्या राशि वालों को कड़े शब्दों में किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आप उनकी मदद कर सकते हैं।

कन्या करियर राशिफल

काम में आर्गनाइज रहें और काम की एक सिंपल लिस्ट बना लें। जो लोग बहुत बिजी है, उनकी मदद करें, टीमवर्क से अच्छे नतीजे सामने आते हैं। अगर आप किसी काम को लीड कर रहे हैं, तो स्पष्ट कदम उठाएं और हर छोटे एफर्ट के लिए लोगों को धन्यवाद दें। जल्दबाजी में कुछ चुनें नहीं और जल्दबाजी में अफने प्लान ना बदलें। धैर्य रखें और स्टडी तरीके से फॉलो करके आप अपने स्किल्स दिखा सकते हैं। आज आपके सामने नए प्रैक्टिकल काम सामने आ सकते हैं। इनको शांति से मैनेज करें। अगर श्योर नहीं है, तो स्पष्टता के लिए पूछें।

कन्या मनी राशिफल
इस वीक पैसों से जुड़े ममालों को सावधानी से लें। अपने खर्चों की छोटी लिस्ट बना लें। रोजाना कोई छोटी बचट करें, रिस्की प्लान से बचें और बड़ी खरीददारी करने से पहले इंतजार करें। दोस्तों से बात करें और पैमेंट्स के लिए क्लियर डेट्स निकालें। छोटी सेविंग्स करें और स्पष्ट बातचीत से आप पैसे को सैफ कर सकते हैं। रिसप्ट रखें और सभी का रिकॉर्ड रखें, जिससे बाद में गलती ना कर सकें।

कन्या हेल्थ राशिफल
लगातार की आदतों से हेल्थ अच्छी होगी। समय पर सोएं और रोजाना लगातार पानी पिएं। हल्की सैर करें। रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें और बैलेंस मील खाएं, जिसमें फ्रैश फ्रूट्स, सब्जियां और अनाज हो। हैवी फ्राइड फूड लेने से बचें। अगर तनाव है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)