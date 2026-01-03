कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 4 से 10 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 4-10 जनवरी 2026): इस हफ्ते आपका दिमाग काफी प्रैक्टिकल और क्लियर रहेगा। जो काम काफी समय से अटके हुए थे, अब उन्हें सुलझाने का सही समय है। अगर आप अपने कामों को थोड़ा व्यवस्थित कर लें और साफ-साफ बात करें, तो चीजें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। छोटे-छोटे सुधार मिलकर अच्छी और शांत प्रगति देंगे। इस हफ्ते आप बेकार की भागदौड़ से बचना चाहेंगे। जरूरी काम पहले निपटाइए और हर काम के लिए थोड़ा-सा टाइम तय कर लीजिए। घर या ऑफिस में शांति से की गई बातचीत बहुत काम आएगी। रोज़मर्रा की आदतों में हल्का-सा बदलाव दबाव कम करेगा और आपको सुकून देगा। इससे आराम करने और छोटी खुशियों के लिए भी वक्त मिलेगा।

कन्या राशि का लव राशिफल: प्यार के मामले में यह हफ्ता समझदारी और अपनापन दिखाने का है। ज्यादा बोलने से ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना। छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना सामने वाले को अच्छा महसूस कराएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी सामान्य बातचीत या साथ मिलकर किए गए काम से कोई अच्छा और भरोसेमंद इंसान सामने आ सकता है। जल्दीबाजी न करें, पहले समझने का वक्त लें। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए रोजमर्रा के कामों में साथ देना और छोटे प्रयासों की तारीफ करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। साफ और सम्मान से की गई बातों से गलतफहमियां नहीं बढ़ेंगी। धैर्य और भरोसे के साथ रिश्ता संतुलित रहेगा।

कन्या राशि का करियर राशिफल: कामकाज में इस हफ्ते प्लानिंग बहुत काम आएगी। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लें और दिन के आखिर में देख लें कि कितना पूरा हुआ। अपने सुझाव सीधे और आसान शब्दों में रखें, ताकि सामने वाले को समझने में दिक्कत न हो। हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में काम अधूरा न छोड़ें- पहले पूरा करें, फिर सुधार करें। टीम के साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा, बस जिम्मेदारियां साफ रखें। फाइलें और जरूरी चीजें व्यवस्थित रखेंगे तो समय बचेगा। आपकी लगातार और भरोसेमंद मेहनत सीनियर्स की नजर में आ सकती है।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में यह हफ्ता थोड़ा हिसाब-किताब देखने का है। जो खर्च हर महीने बिना सोचे निकल जाते हैं, उन पर नजर डालें। छोटी-छोटी बचत शुरू करें, जरूरी नहीं कि बड़ी रकम ही जमा हो। इस हफ्ते किसी भी जोखिम भरे निवेश से दूर रहना बेहतर रहेगा। अगर कोई चीज खरीदनी है, तो पहले कीमतें तुलना कर लें और पूरी जानकारी पढ़ लें। जिन लोगों के साथ पैसों की प्लानिंग जुड़ी है, उनसे खुलकर बात करें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। अभी की गई समझदारी आगे चलकर बहुत काम आएगी।

कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी, बस अपनी रोज की दिनचर्या का ध्यान रखें। समय पर सोना, हल्की सैर या योग करना और बीच-बीच में आराम लेना जरूरी है। ताजा और हल्का शाकाहारी खाना आपको अच्छा महसूस कराएगा। हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर का तनाव कम होगा। अगर थकान लगे, तो खुद पर ज्यादा जोर न डालें। रफ्तार थोड़ी धीमी रखें और ज़रूरत पड़े तो मदद मांग लें। छोटी लेकिन लगातार अच्छी आदतें इस हफ्ते आपकी सेहत संभाले रखेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com