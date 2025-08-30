Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi ka Saptahik Rashifal 31 August- 6 September 2025 future predictions कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi ka Saptahik Rashifal 31 August- 6 September 2025 future predictions

कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 30 Aug 2025 11:59 PM
share Share
Follow Us on
कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 31 अगस्त- 6 सितंबर, 2025): इस सप्ताह ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। आर्थिक समस्याएं रहेंगी जिस वजह से महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले नहीं ले पाएंगे। इस सप्ताह नियमित रूप से व्यायाम भी करें। लव लाइफ से संबंधित समस्याओं को दूर र करें और प्रेमी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। प्रोफेशनल समस्याओं को दूर कर प्रोफेशनल ग्रोथ को सुनश्चित कर लें। आर्थिक पक्ष को सावधानी से संभालें। हालांकि इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

लव राशिफल- इस सप्ताह कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन इनको समय रहते सुलझाना आपके लिए अच्छा रहेगा। रोमांस के मामले में क्रिएटिव रहें और प्रेमी के साथ अधिक समय व्यतीत करें। कुछ महिलाएं लवर के साथ चली आ रही समस्याओं को ओपन कम्यूनिकेशन के जरिए सुलझाने में सफल होंगी और अपने रिश्ते को ब्रेकअप से बचा पाएंगी। इस सप्ताह कोई पुराना प्रेमी भी वापस आ सकता है। शादीशुदा जातक इस सप्ताह कुछ भी ऐसा न करें जिससे उनका रिश्ता टूटने की स्थिति में आए।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें राशिफल

करियर राशिफल- ऑफिस गॉसिप से दूर रहें और सप्ताह के मध्य में आने वाली छोटी-मोटी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें। वकील, सशस्त्र सेवा प्रोफेशनल, आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, लेखक, कलाकार, शेफ और कॉपीराइटर को इस सप्ताह कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस सप्ताह ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर को व्यापार के लिए धन जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनर के साथ विवाद भी हो सकता है जिससे व्यापार में भी फर्क पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें विदेश में मौके मिल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। खर्चों पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। स्टॅाक मार्केट से दूर रहें। कुछ महिलाएं प्रोपर्टी को लेकर चले आ रहे पारिवारिक विवाद का हिस्सा बन सकती हैं। विदेशी क्लाइंट के साथ व्यापार करते समय सावधान रहें। धन संबंधित विवाद हो सकते हैं। आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार की कानूनी मामलों में मदद करनी पड़ सकती है। मदद करने में धन भी खर्च होगा।

स्वास्थ्य राशिफल- इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना आवश्यक है। इस सप्ताह तेल और चीनी को अपनी डाइट से बाहर कर दें। आपको वायरल फीवर और गले में खराश से आराम मिल जाएगा। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। गर्भवती महिलाओं को ऑफिस तनाव को कम करना होगा,जिसके लिए वो कुछ दिन की छुट्टी ले सकती हैं। कुछ जातकों को सप्ताह के दूसरे भाग में सांस लेने से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें:सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें राशिफल

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)