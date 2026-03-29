कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 29 मार्च- 4 अप्रैल 2026): कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता संतुलन बनाकर चलने का है। प्यार, काम और पैसों—तीनों जगह ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने काम और रिश्तों को लेकर थोड़ा सीरियस रहेंगे तो चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते सेहत ज्यादा परेशान नहीं करेगी।
आगे पढ़ें, कन्या राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
कन्या राशि का लव राशिफल- रिश्तों में इस हफ्ते आपको थोड़ा और समय देना होगा। पार्टनर के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें, इससे रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी। छोटी-छोटी खुशियां जैसे कोई छोटा गिफ्ट या सरप्राइज रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में पुराना प्यार फिर से लौट सकता है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी। लेकिन शादीशुदा लोगों को यहां संभलकर चलना होगा, कोई ऐसी बात न करें जिससे घर में परेशानी हो। कुछ रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं, ऐसे में उनसे बाहर निकलना ही बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों के लिए हफ्ता अच्छा है, ऑफिस या किसी इवेंट में नया रिश्ता मिल सकता है। शादीशुदा लोग इस हफ्ते अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा भावुक भी हो सकते हैं।
कन्या राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता मेहनत वाला रहेगा। आपको अपने काम की स्पीड बढ़ानी होगी और साथ ही क्लाइंट्स को भी संतुष्ट रखना होगा। छोटी-छोटी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप अपनी बातचीत और समझदारी से उन्हें सुलझा लेंगे। ऑफिस में सीनियर्स का ध्यान आप पर रहेगा, इसलिए लापरवाही से बचें। आईटी, हेल्थ, बैंकिंग या टेक्सटाइल से जुड़े लोगों के लिए नौकरी बदलने का मौका बन सकता है। कुछ लोगों को ज्यादा समय ऑफिस में देना पड़ सकता है, जिससे थकान भी महसूस होगी। जो लोग विदेश जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों को नई पार्टनरशिप मिल सकती है, लेकिन टैक्स या कागजी काम को लेकर थोड़ी परेशानी भी आ सकती है।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा। पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ेंगे। इसलिए बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। कुछ लोगों को लीगल मामलों में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हफ्ते की शुरुआत में घर या गाड़ी खरीदने का प्लान बन सकता है। निवेश करने का भी अच्छा समय है, खासकर शेयर मार्केट में, लेकिन समझदारी जरूरी है। बिजनेस करने वालों के लिए विस्तार के मौके बन सकते हैं और इसका फायदा आगे मिलेगा।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग पुरानी बीमारी से राहत महसूस करेंगे। वहीं, घर के बड़े लोगों को सांस या छाती से जुड़ी परेशानी हो सकती है। हफ्ते के दूसरे हिस्से में एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रहें, खासकर पहाड़ों या जोखिम वाले कामों से। खाने-पीने पर ध्यान दें, ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाने से बचें। हरी सब्जियां ज्यादा खाएं और ठंडी चीजें या शराब से दूरी रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट