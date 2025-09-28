कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 28 सितंबर- 4 अक्टूबर 2025): इस सप्ताह रिश्ता मजबूत रहेगा और प्रोफेशनली भी नए अवसर मिलेंगे। समृद्धि का फायदा उठाकर पुराने बकाए और जिम्मेदारियां निपटाएं। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी मामूली परेशानियां हो सकती हैं। रिश्ते में इगो वाले विवाद से बचें। ऑफिस की चुनौतियां आपको और मजबूत बनाएंगी। समृद्धि है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।

लव राशिफल : प्यार के रिश्ते को क्रिएटिव रखें और पार्टनर का मूड अच्छा बनाए रखें। झगड़े से बचें। अगर कोई क्रश है तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा समय है। प्रपोज कर दें। प्रतिक्रिया ज्यादातर पॉजिटिव रहेगी। शादीशुदा महिलाएं परिवार के दखल से परेशान हो सकती हैं, इसे साथी के साथ डिस्कस करना जरूरी है।

करियर राशिफल : ऑफिस में आपका डिसिप्लिन सराहा जाएगा और यह प्रमोशन या एप्रेजल की संभावना भी बढ़ाएगा। हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वालों का शेड्यूल व्यस्त रहेगा। हफ्ते के दूसरे भाग में ऑफिस पॉलिटिक्स परेशानी डाल सकती है। कुछ क्लाइंट्स विशेष रूप से आपकी सेवा मांगेंगे, जिससे टीम में आपकी अहमियत दिखेगी। नई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करने का भी यह सही समय है। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों को पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल : कोई बड़ी मनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर फeइनेंशियल स्थिति सही है तो परिवार के साथ विदेश यात्रा की योजना भी बनाई जा सकती है। हफ्ते का दूसरा भाग नया वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा है। भाई-बहन को आर्थिक मदद की जरूरत हो सकती है और आप सहयोग देंगे। यह सप्ताह चैरिटी में दान करने के लिए भी शुभ रहेगा। उद्यमियों के लिए फंड्स का अच्छा फ्लो रहेगा, जिससे बिजनेस विस्तार में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल : सप्ताह के पहले भाग में सांस संबंधी मामूली दिक्कतें हो सकती हैं। बाल झड़ना, दृष्टि समस्याएं और त्वचा संबंधी एलर्जी आम रहेंगी, लेकिन गंभीर नहीं होंगी। शुगर और तेल-भुने खाने का सेवन न करें। इसके बजाय सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com