कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 26 अप्रैल- 2 मई 2026): इस हफ्ते आपका ध्यान बार-बार किसी एक छोटी बात पर अटक सकता है। हो सकता है कोई मैसेज, डॉक्यूमेंट, फॉर्म, पढ़ाई या काम से जुड़ी कोई चीज ठीक से पूरी न हुई हो। शुरुआत में खुद को दोष देने के बजाय बस ये देखें कि कहां सुधार की जरूरत है। हर चीज को एक साथ ठीक करने की कोशिश न करें। एक-एक करके काम पकड़ेंगे तो चीजें आसान लगेंगी। हफ्ते के बीच में आप खुद को थोड़ा संभला हुआ महसूस करेंगे। धीरे-धीरे काम व्यवस्थित होने लगेंगे। हफ्ते के आखिर में बातचीत, कागजी काम, छोटे ट्रिप या रोजमर्रा की बातों पर ध्यान जाएगा। इस समय सिर्फ क्या बोल रहे हैं नहीं, कैसे बोल रहे हैं ये भी जरूरी होगा। हर चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें।अगर आप सही जगह पर ध्यान देंगे, तो एक छोटा बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है।
आगे पढ़ें कन्या राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
कन्या राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
इस हफ्ते कोई एक आदत आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, बजाय किसी बड़ी बात के। अगर आप रिलेशन में हैं तो बार-बार की छोटी चीजों पर बात करें, पुराने मुद्दे न निकालें। इससे बात आसान रहेगी। आपको लग सकता है कि आप ज्यादा समझ रहे हैं, लेकिन सामने से उतना नहीं मिल रहा। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो वह समझदार लगेगा, लेकिन सिर्फ उसकी क्षमता देखकर फैसला न लें। देखें कि वह व्यवहार में कितना स्थिर है। रिश्ते में बराबरी जरूरी है, सिर्फ एक तरफ से कोशिश करने से काम नहीं चलता।
कन्या राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल
इस हफ्ते काम में कोई छोटी गलती या कमी पकड़ में आ सकती है। जैसे फाइल, रिपोर्ट, मीटिंग नोट या कोई टेक्निकल चीज। अगर आप नौकरी में हैं तो ध्यान से काम करें और जहां बात साफ न हो, वहां पूछ लें। बिजनेस में हैं तो काम के तरीके, पेमेंट या टीम के साथ तालमेल सुधारने का समय है। स्टूडेंट्स को बार-बार वही पढ़ने के बजाय अपनी गलती समझनी चाहिए। इस हफ्ते ज्यादा मेहनत नहीं, सही तरीका काम आएगा।
कन्या राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल
छोटे-छोटे खर्च इस हफ्ते परेशान कर सकते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन, सर्विस चार्ज, ट्रैवल या रिपेयर। ये खर्च छोटे लगेंगे, लेकिन मिलकर असर डाल सकते हैं। इसलिए एक बार पूरा हिसाब देख लें कि पैसा कहां जा रहा है। निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें। जो जरूरी है, वही करें।
कन्या राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
इस हफ्ते ज्यादा सोचने की वजह से शरीर पर असर पड़ सकता है। पाचन, नींद या शरीर में जकड़न महसूस हो सकती है। आपका दिमाग लगातार चलता रहेगा, इसलिए शरीर को आराम देना जरूरी है। हल्का खाना खाएं, थोड़ा चलें-फिरें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें।
कन्या राशि वालों के लिए सलाह-
हर चीज को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है जो जरूरी है, पहले उसे ठीक करें बाकी अपने आप संभल जाएगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें