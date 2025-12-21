Hindustan Hindi News
Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi ka Saptahik Rashifal 21-27 December 2025
कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 21 से 27 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 21, 2025 01:22 am IST डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 21-27 दिसंबर 2025): इस हफ्ते आप सभी काम फोकस से करेंगे और आप दूसरों के काम भी आएंगे। इस सप्ताह जरूरी कामों को पहले करें, छोटे-छोटे टास्क पूरे करें और सही सलाह देने में सफल रहेंगे। व्यावहारिक फैसले आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और शांत बनाएंगे। इस सप्ताह कन्या राशि वालों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। क्लियर लिस्ट बनाकर और धीरे-धीरे काम करने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑफिस में लोग आपकी जिम्मेदारी और भरोसेमंद स्वभाव को नोटिस करेंगे। सही बजट बनाने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। घर-परिवार और अपनों से प्यार से बात करें, लेकिन अपनी सीमाएं भी क्लियर रखें। बीच-बीच में छोटा ब्रेक और हल्की स्ट्रेचिंग करते रहें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समझदारी से लिए फैसले मन को शांति और आगे बढ़ने का भरोसा देंगे।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में सच्चाई और छोटे काम बहुत असर दिखाएंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो साथी की बात ध्यान से सुनें और रोजमर्रा के कामों में हाथ बंटाएं, इससे भरोसा बढ़ेगा। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी अच्छे इंसान से हो सकती है। गुस्से में कड़े शब्द न बोलें, शांत रहें। इस सप्ताह आउटिंग का प्लान भी बना सकते हैं। भरोसेमंद साथ और लगातार केयर से रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत होगा।

करियर राशिफल: काम के क्षेत्र में सोच-समझकर उठाए कदम फायदा देंगे। एक आसान प्लान बनाएं और टीम के साथ अपनी सफलता शेयर करें। एक समय में एक ही काम पूरा करने पर ध्यान दें, कई काम साथ लेने से बचें। अगर कोई बात साफ न हो तो निर्देश पूछने में झिझक न करें। किसी सहकर्मी की मदद करें, इससे टीमवर्क मजबूत होगा। नोट्स और चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपसे कोई गलती न हो।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में हिसाब-किताब अच्छे से रखने से आपको फायदा होगा। हर छोटा खर्च नोट करें और देखें कहां बचत हो सकती है। हफ्ते का बजट बनाएं और उसी के अनुसार खर्च करें। अभी किसी को बड़ा उधार देने से बचें, जरूरत पड़े तो छोटी मदद करें। भविष्य की जरूरतों के लिए हल्की-सी योजना बनाएं और परिवार से सलाह लें। कोई छोटा अतिरिक्त काम या स्किल से थोड़ी कमाई हो सकती है। धैर्य से की गई बचत आपको भविष्य में लाभ देगी।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर आप अपनी दिनचर्या अच्छी रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नींद पूरी लें और लंबे समय बैठने के बाद स्ट्रेच जरूर करें। सादा, ताजा शाकाहारी भोजन करें, फल और साबुत अनाज शामिल करें। गुनगुना पानी पिएं और रात में भारी खाने से बचें। जकड़न लगे तो हल्की मालिश या गुनगुने पानी से स्नान करें। छोटी सैर मन और पाचन दोनों के लिए अच्छी रहेगी। खुद से प्यार से बात करें और जरूरत हो तो आराम करें, छोटी-छोटी अच्छी आदतें पूरे हफ्ते आपको फिट और शांत रखेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
