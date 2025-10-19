Hindustan Hindi News
कन्या साप्ताहिक राशिफल : 19 से 25 अक्टूबर तक का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप: Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 19 से 25 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा

Sun, 19 Oct 2025 07:39 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope 19 October 2025 : इस वीक कन्या राशि वालों की लवलाइफ अच्छी रहेगी। कई अच्छे खुशनुमा पल आपको जीने को मिलेंगे। प्रोफेशनल चैलेंज को आराम से डील करें। आज धन से जुड़ा बड़ा निवेश करने से बचें। आज लव अफेयर में ईमानदारी से काम लें। प्रोफेशनल लोग आज क्रिएटिव रहेंगे। पैसा आ रहा है, लेकिन आपके खर्च भी कंट्रोल होंगे।

कन्या लव राशिफल

अपनी लवलाइफ को क्रिएटिव रखें। आप चीजों को प्लान कर सकते हैं, इस वीक। अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो तो आपको खास तौर पर सावधान रहना चाहि, ज्यादा कॉम्लिकेशन भी आ सकती हैं। आप दोनों को केयरिंग होना चाहिए और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करना चाहिए। सिंगल कन्या राशि के लोगों को आज किसी से प्यार हो सकता है। कुछ लव अफेयर इस वीक शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। लवलाइफ में गॉसिप से दूर रहें। अपने पैरेंट्स को भी इस बहस में ना लाएं।

कन्या करियर राशिफल

इस वीक कोई बड़ा काम आपको बिजी नहीं रखेगा। आपको जो काम मिले, उसे समय पर करें। जॉब बदलने के लिए दोपहर का समय अच्छा है। जिन लोगों का इंटरव्यू लाइनअप में है, वो सफलता पाएंगे। जो लोग आईटी, एनिमेशन, कॉपीराइटिंग में है, उन्हें चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ये लोग सफल होगें। अपने बिजनेस में सभी कार्ड को टाइट रखे और निवेश को लेकर सावधान रहें, जरा सी चूक रिस्क ला सकती है।

कन्या मनी राशिफल

इस वीक आपके पास पैसा आने के बावजूद, आपको बड़े पैसों से जुड़े फैसले लेने में सावधानी बरतने की जरूरत है। सौभाग्य से, आप अपने भाई-बहन के साथ कोई वित्तीय विवाद सुलझा लेंगे। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एक वाहन भी खरीदेंगे। व्यवसायियों को नई पार्टनरशिप को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पैसों के मामलों में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है।

कन्या हेल्थ राशिफल

इस वीक हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। आंखों, कानों और नाक से संबंधित कॉम्पिलीकेशन हो सकती हैं। आपको जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। लाइफस्टाइल से समझौता न करें। आपका भोजन फैट, तेल और अत्यधिक चीनी से मुक्त हो। जिन बुजुर्गों को नींद से संबंधित छोटी-मोटी समस्याएं हैं, उन्हें पारंपरिक तरीकों का ऑप्शन चुनना चाहिए। आप सप्ताह के पहले भाग में जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
