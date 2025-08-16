कन्या साप्ताहिक राशिफल : आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत, स्वास्थ्य रहेगा सामान्य, पढ़ें 17 से 23 अगस्त का राशिफल

Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 17 से 23 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 17- 23 अगस्त, 2025): रिलेशनशिप में ईमानदार और वफादार बने रहें। कमिटमेंट के साथ प्रोफेशनल जरूरतों को पूरा करें। इस सप्ताह सुरक्षित निवेश करें। प्रोफेशनल चुनौतियों को आत्मविश्वास के साथ संभालें। इस सप्ताह लवर को खुश रखने का प्रयास करें। आर्थिक रूप से आप इस सप्ताह अच्छे रहेंगे और स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा।

लव राशिफल- यह सप्ताह रोमांस से भरा है। यह स्वाभाविक है कि इस सप्ताह आपको प्रेम हो जाए। महिला जातकों को एक से अधिक प्रपोजल मिल सकता है। एक प्रपोजल तो ऐसा होगा जिसे आप पहले से जानते हैं। वो आपका दोस्त, कोवर्कर या क्लासमेट हो सकता है। प्रेमी को उसका पर्सनल स्पेस जरूर दें। प्रेमी से बहस होने पर प्रेमी की भावनाओं को आहत न करें। लव अफेयर में कम्यूनिकेशन बढ़ेगा जिससे रिश्ता मजबूत होगा।

करियर राशिफल- ऑफिस में सेंसिटिव बने रहें और सीनियर्स से टकराव से बचें। आपके कॉन्सेप्ट को मैनेजमेंट द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी। आईटी,स्वास्थ्य सेवा, मानव संसाधन, बैंकिंग, मीडिया और कानूनी पेशेवरों को नए अवसर मिलेंगे। प्रेशर में भी एथिक्स को लेकर कोई समझौता न करें। इससे आपको करियर ग्रोथ मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो समय आ गया है कुछ नया करने का। भाग्यशाली लोग अपने बिजनेस को विदेशों तक फैलाने में सफल हो सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जिस वजह से आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। आप स्टॅाक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। कुछ महिलाएं अपने घर को रेनोवेट कराएंगी या नया घर लेंगी। इस सप्ताह आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ले सकते हैं। भाई-बहन आपसे आर्थिक मदद मागेंगे और आप मदद भी करेंगे। हालांकि बड़ी रकम देने से पहले ये देख लें कि वो आपको पैसा वापस कर भी पाएगा या नहीं।

स्वास्थ्य राशिफल- आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वायरल फीवर और ओरल हेल्थ की समस्याओं से आराम मिलेगा। हालांकि कुछ बच्चों को गले में खराश या मामूली चोट लग सकती है। महिलाएं किचन में काम करते समय सावधान रहें। विशेषकर गैस जलाते समय और सब्जी काटते समय। सप्ताह के मध्यम में आप जिम या योगा भी जॅाइन कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में ऑफिस का तनाव लेकर न आएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com