कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 14 से 20 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 14-20 सितंबर, 2025): इस सप्ताह छोटे-छोट कदम ही जीत दिलाएंगे। अपने कामों की साफ-सुथरी लिस्ट बनाओ, जगह व्यवस्थित रखें और जरूरत पड़ने पर मदद मांग लें। धैर्य और नियमित मेहनत से धीरे-धीरे सफलता मिलेगी और लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। काम में क्रम और ध्यान बनाए रखना जरूरी है। छोटे लक्ष्य बनाएं और एक-एक करके काम को पूरा करें। परिवार और सहकर्मी आपके ध्यान और देखभाल को नोटिस करेंगे। काम के बीच आराम भी जरूरी है। स्पष्ट बातचीत से योजनाएं सही होंगी।

लव राशिफल- रिश्तों में ईमानदारी और ध्यान रखने से सुधार आएगा। पार्टनर का दिल जीतने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। सिंगल कन्या राशि के जातकों की मुलाकात आज किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। अपने विचार सादगी और प्यार से व्यक्त करें। कठोर शब्द न बोलें। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करें। धैर्य और लगातार ध्यान देने से भरोसा बढ़ेगा और छोटे-छोटे खुशियों के पल भी मिलेंगे।

करियर राशिफल- काम में साफ योजना बना लें। इससे आपको मदद मिलेगी। छोटी-छोटी लिस्ट बनाओ और एक-एक करके काम पूरा करें। सहकर्मी आपके कार्य को देखेंगे। छोटा काम भी अगर ध्यान से किया जाए तो बड़ा अवसर बन सकता है। जरूरत पड़ने पर सरल तथ्यों के साथ बात करें। एक साथ बहुत सारे काम न करें। थोड़ा आराम लें ताकि दिमाग तरोताजा रहे। अपने छोटे-छोटे आइडिया शेयर करें और फीडबैक अवश्य लें।

आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह अपने बजट पर ध्यान दें। छोटे खर्चों को नोट करें और गैर-जरूरी चीजें कम कर दें। अगर बिल साफ नहीं है तो पूछकर स्पष्ट करें। छोटा कमाई का मौका किसी वस्तु को ठीक या बेचने से आ सकता है। परिवार के साथ खर्च शेयर करें और छोटे बचत के तरीके अपनाएं। लिस्ट बनाकर शॉपिंग करें।

स्वास्थ्य राशिफल- छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। समय पर सोएं और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल न करें। हल्की स्ट्रेचिंग या योग मांसपेशियों को आराम देगा। दिनभर पानी पीएं और संतुलित भोजन लें। थकान लगे तो आराम करें और परिवार से मदद लें। ताजी हवा में छोटी सैर करें, इससे ऊर्जा बढ़ेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com