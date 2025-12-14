Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi ka Saptahik Rashifal 14-20 December 2025 future predictions
कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 14 से 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 14, 2025 06:37 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 14-20 दिसंबर 2025): इस हफ्ते छोटे-छोटे काम सलीके से करने से तनाव कम होगा। चीजों को थोड़ा व्यवस्थित रखने से काम समय पर पूरे होंगे और फैसले लेना आसान रहेगा। सही प्लानिंग से दिन स्मूद रहेंगे और बेवजह की भागदौड़ से राहत मिलेगी। यह सप्ताह लिस्ट बनाने और धीरे-धीरे काम निपटाने के लिए अच्छा है। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटने से आप बिना प्रेशर के ज्यादा काम कर पाएंगे। रिश्तों में भरोसा आपके काम और व्यवहार से बढ़ेगा। ऑफिस में साफ और सधे हुए प्लान रखेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। रोजमर्रा की दिनचर्या को सिंपल रखें, इससे बैलेंस बना रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस हफ्ते रिश्तों में आपकी केयर और मदद करने की आदत काम आएगी। छोटे-छोटे कामों और शांत बातचीत से प्यार दिखाएं। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी खास से काम या सोशल सर्विस से जुड़ी जगह पर हो सकती है, जहां आपका सादापन और भरोसेमंद नेचर पसंद किया जाएगा। पार्टनर को आपकी प्लानिंग और ध्यान अच्छा लगेगा। छोटी बातों पर टोकने से बचें और धैर्य के साथ सुनें। साथ मिलकर कोई छोटा लक्ष्य तय करना या घर की कोई जगह ऑर्गनाइज करना रिश्ते को और मजबूत करेगा।

read moreये भी पढ़ें:
सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 दिसंबर तक का समय?

करियर राशिफल: इस सप्ताह कामकाज में आपकी प्लानिंग और फॉलो-थ्रू की तारीफ होगी। बड़े प्रोजेक्ट को साफ-साफ स्टेप्स में बांटें और रोज के लिए रियलिस्टिक टारगेट रखें। सहकर्मी आपके प्रैक्टिकल सुझावों और डिटेल पर ध्यान देने की आदत को पसंद करेंगे, इसलिए आइडिया छोटे नोट्स या लिस्ट में रखें। परफेक्शन के चक्कर में काम लटकाने से बचें, जो हो सके उसे समय पर पूरा करें। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए सिंपल टूल्स इस्तेमाल करें और समय-समय पर अपडेट दें। आपकी लगातार मेहनत आगे चलकर भरोसा और ग्रोथ दोनों दिलाएगी।

आर्थिक राशिफल: अगर आप बजट और जरूरतों का ध्यान रखेंगे तो पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। बिल, इनवॉइस और पेमेंट समय पर चेक करें ताकि कोई गलती न हो। रोजमर्रा की छोटी बचत आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकती है, इसलिए इम्पल्स शॉपिंग से बचें। अगर कहीं से रिफंड या पेमेंट आनी है तो शांति से फॉलो-अप करें और रसीद संभालकर रखें। बिना पूरी जानकारी के रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूरी बनाएं। इस हफ्ते थोड़ा-सा इमरजेंसी फंड बनाना या बढ़ाना भविष्य की टेंशन कम करेगा।

read moreये भी पढ़ें:
कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 14 से 20 दिसंबर तक का राशिफल

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में सुधार के लिए रोज की रूटीन को स्थिर रखें। सोने-जागने का समय तय रखें और दिन में थोड़ी स्ट्रेचिंग या हल्की मूवमेंट ज़रूर करें। हल्का योग, प्राणायाम या वॉक मन और शरीर दोनों को शांत रखेगा। हल्का शाकाहारी खाना खाएं और देर रात भारी भोजन से बचें। पानी पर्याप्त पिएं और स्क्रीन से थोड़ी-थोड़ी देर पर ब्रेक लें। अगर थकान बनी रहे तो किसी प्रोफेशनल से सलाह लेने में हिचकिचाएं नहीं। छोटे लेकिन नियमित कदम आपकी हेल्थ को लंबे समय तक मजबूत बनाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने