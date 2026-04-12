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कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Apr 12, 2026 12:29 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 12 से 18 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Virgo Weekly Horoscope (कन्या राशिफल 12- 18 अप्रैल 2026): इस हफ्ते की शुरुआत में मन थोड़ा उलझा रह सकता है। एक तरफ जल्दी काम पूरा करने का दबाव रहेगा, तो दूसरी तरफ हर चीज को ठीक से जांचने की सोच भी साथ चलेगी। यही खींचतान शुरुआत में ज्यादा महसूस होगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी पुरानी आदत- सिस्टम और प्लानिंग- पर वापस आएंगे, चीजें अपने आप संभलने लगेंगी। हफ्ते की शुरुआत में किसी बच्चे, स्टूडेंट, छोटे रिश्तेदार या जूनियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मन हल्का कर सकती है। हफ्ते के आगे बढ़ने पर ध्यान भरोसे और जिम्मेदारियों पर जाएगा। जिन लोगों के साथ आप काम या रिश्ता शेयर करते हैं, उनकी भूमिका अहम होगी। हफ्ते के दूसरे हिस्से में पार्टनरशिप से जुड़े मौके बढ़ सकते हैं—चाहे वो काम हो, रिश्ता हो या कोई समझौता। लेकिन यहां जल्दबाजी में हां कहना सही नहीं रहेगा। वीकेंड के आसपास छोटी सी बात भी बड़ी लग सकती है, इसलिए रिएक्शन थोड़ा संभलकर दें।

आगे पढ़ें कन्या राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

कन्या राशि का लव राशिफल- प्यार के मामले में हफ्ते की शुरुआत सहज रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-छोटी चीजें माहौल बेहतर बना सकती हैं- जैसे साथ खाना खाना, किसी काम में मदद करना या बस साथ समय बिताना। ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो जान-पहचान या पुराने सर्कल से कोई दिलचस्प कनेक्शन बन सकता है। हफ्ते के दूसरे हिस्से में रिश्ते थोड़ा गहराई लेंगे। कोई बात ज्यादा गंभीर लग सकती है या सामने वाला अपनी भावनाएं साफ दिखा सकता है। यह अच्छा भी हो सकता है, लेकिन यहां संवेदनशीलता बढ़ेगी। छोटी बात को बड़ा न बनाएं और किसी एक पल के आधार पर पूरी कहानी न सोच लें।

कन्या राशि का करियर राशिफल- काम के लिहाज से यह हफ्ता मजबूत है। आप अपने काम को सही तरीके से संभाल पाएंगे और दूसरों की मदद भी कर पाएंगे, बिना खुद का बैलेंस बिगाड़े। आपकी मेहनत नोटिस भी होगी। हफ्ते के बीच का समय खास तौर पर प्लानिंग और बारीकी वाले कामों के लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो यह समय रिवीजन और लगातार तैयारी का है। हफ्ते के आखिर में पार्टनरशिप या कोई नया ऑफर सामने आ सकता है। लेकिन बिना पढ़े या समझे किसी बात पर सहमति न दें। बिजनेस में भी धीरे-धीरे आगे बढ़ना ज्यादा सही रहेगा।

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कन्या राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह हफ्ता एक्टिव रहेगा। कमाई के मौके भी बन सकते हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी सामने आ सकती हैं। निवेश, उधार या साझा पैसों से जुड़े मामलों में ध्यान देना होगा। शुरुआत में आप सही फैसले ले सकते हैं, अगर जानकारी पूरी हो। लेकिन बाद में कोई ऑफर जितना आसान लगेगा, उतना होगा नहीं। इसलिए हर चीज को दो बार चेक करें। खासकर बड़े खर्च या खरीदारी में जल्दबाजी न करें।

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कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत तब बेहतर रहेगी जब आप अपनी दिनचर्या को स्थिर रखेंगे। हफ्ते की शुरुआत अनुशासन बनाए रखने के लिए अच्छी है। लेकिन जैसे-जैसे दबाव बढ़ेगा, उसका असर नींद, पाचन या मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। ज्यादा सोचने या तनाव को अंदर दबाने से बचें। समय पर खाना, थोड़ा आराम और हल्की दिनचर्या बनाए रखें। एक साथ सब सुधारने की कोशिश करने के बजाय एक आदत पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

सलाह- सिर्फ इसलिए हां न कहें क्योंकि चीज पहली नजर में सही लग रही है। इस हफ्ते सोच-समझकर लिया गया फैसला ही आपको बचाएगा।

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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