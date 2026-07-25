कन्या साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त: कुंभ का चंद्रमा हेल्थ की जिम्मेदारी बढ़ाएगा
Kanya Rashifal: अविवाहित लोगों के लिए परिचित दायरे में दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो सकती है। उसे समय और स्पष्टता दें।
Virgo Weekly Horoscope, कन्या साप्ताहिक राशिफल :रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तक वृश्चिक का चंद्रमा संदेश, यात्रा और भाई बहन से जुड़ी दौड़ बढ़ाएगा। इसके बाद धनु में आते ही घर, माता, वाहन और घरेलू सुविधा पर ध्यान जाएगा। द्वादशी और त्रयोदशी परिवार के साथ व्यवस्था बनाने और पुराने तनाव को हल्का करने में मदद करेंगे। घर की छोटी खरीद या मरम्मत आगे बढ़ सकती है। मंगलवार शाम करीब पौने आठ बजे चंद्रमा मकर में जाएगा। पढ़ाई, प्रेम, बच्चों और रचनात्मक कामों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। पूर्णिमा भावनाएं तेज रखेगी, इसलिए खुशी में भी खर्च और वादा सीमित रखें। शुक्रवार सुबह कुंभ का चंद्रमा काम, प्रतियोगिता और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी बढ़ाएगा। सप्ताहांत सफल रह सकता है, पर आराम और दिनचर्या टूटने न दें।
कन्या लव साप्ताहिक राशिफल
घर का शांत माहौल रिश्ते को मजबूत करेगा। जीवनसाथी के साथ बजट, मरम्मत या परिवार की योजना पर सहमति बन सकती है। हर बात में सुधार बताने की आदत कम करें। सामनेवाले को कभी समाधान से पहले अपनापन चाहिए। मंगलवार शाम के बाद रोमांस और सहजता बढ़ेगी। फिल्म, छोटी आउटिंग या शाम की सैर अच्छा असर करेगी। बच्चों सेखुशी मिल सकती है। शुक्रवार के बाद काम की थकान को चुप्पी न बनाएं।
कन्या करियर साप्ताहिक राशिफल
शुरुआत में घर से काम, पढ़ाई की जगह और कागज व्यवस्थित करना लाभ देगा। माता पिता से व्यावहारिक मदद मिल सकती है। मंगलवार तक असाइनमेंट, रिपोर्ट और कठिन विषय आगे बढ़ाएं। कारोबार में यात्रा या नए अवसर पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आंकड़ों की जांच करें। मंगलवार शाम से विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र वालों का प्रदर्शन बेहतर होगा। शुक्रवार के बाद ऑफिस में काम और प्रतियोगिता बढ़ेगी। मौखिक वादे को लिखित में लें। अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले तो समय सीमा साफ करें। शनिवार को लंबित काम पूरा हो सकता है, पर लगातार काम करके ऊर्जा खाली न करें।
कन्या धन साप्ताहिक राशिफल
घर, वाहन, उपकरण या सुविधा पर खर्च सामने आ सकता है। जरूरत और इच्छा अलग रखें। माता पिता की मदद या सलाह लाभ दे सकती है। संपत्ति से जुड़ी चर्चा हो तो कागज और कुल लागत ध्यान से देखें।मध्य सप्ताह में बच्चों, शिक्षा या रचनात्मक योजना पर खर्च संतोष देगा। पूर्णिमा के उत्साह में खरीद सीमा से बाहर न जाए। शुक्रवार से यात्रा, दवा या छोटे कामकाजी खर्च बढ़ सकते हैं। मित्र या रिश्तेदार के साथ पैसे की बात साफ रखें। शनिवार को बकाया सूची और अगले सप्ताह का बजट बनाएं। रकम कम हो तो भी बचत की आदत न छोड़ें।
कन्या हेल्थ साप्ताहिक राशिफल
शुरुआत में घर की शांति शरीर को राहत देगी। फिर भी कंधे, स्क्रीन, पेट और नींद पर ध्यान रखें। हर छोटी बात को बार बार जांचना मानसिक थकान बढ़ाएगा। फोन से थोड़ी दूरी और हल्का भोजन उपयोगी है। मंगलवार शाम से ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन शुक्रवार के बाद काम और यात्रा शरीर को थका सकते हैं। नियमित पानी, छोटी सैर और समय पर सोना जरूरी रहेगा। बहस से आपकी ऊर्जा तेजी से गिर सकती है। शनिवार को मन विश्लेषण में फंसे तो काम रोककर आराम करें। हर समस्या का हल उसी रात निकालना जरूरी नहीं है।
सप्ताह की सलाह
घर से स्थिरता लें, मध्य सप्ताह की रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करें और शुक्रवार से काम तथा स्वास्थ्य की सीमाएं साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र