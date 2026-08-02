कन्या साप्ताहिक राशिफल 2-8 अगस्त: इस सप्ताह कन्या राशि के लिए क्या होगें बदलाव, पढ़ें राशिफल

Virgo weekly horoscope:जीत का आनंद लें, लेकिन अगला कदम पूरी जानकारी के बाद रखें। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी का बदलाव निराशा के बाद व्यावहारिक दिशा लौटाएगा। शनिवार दोपहर बाद एकादशी वादे और खर्च में सीमा रखने को कहेगी।

Virgo Horoscpe, kanya rashifal: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके छठे भाव में रहेगा। काम, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य और रोज की जिम्मेदारी पहले सामने आएगी। अधूरा काम पूरा करें, लेकिन शरीर की थकान न छिपाएं। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन में आपके सातवें भाव में आएगा। सोमवार और मंगलवार दिन तक जीवनसाथी, पार्टनर और भरोसेमंद सहयोगी का सहारा मिलेगा। प्रेम और साझेदारी में गर्माहट रहेगी। कारोबार में नया प्रस्ताव या औपचारिक बातचीत आगे बढ़ सकती है। रविवार रात का नक्षत्र बदलाव संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ाएगा। अपेक्षा साफ रखें, दबाव न बनाएं। रविवार देर रात मंगल मिथुन में प्रवेश करके आपके दसवें भाव को सक्रिय करेगा। करियर में गति, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व बढ़ेगा। वरिष्ठ के सामने स्पष्ट रहें, लेकिन कठोर भाषा से बचें। कृष्ण चतुर्थी से पंचमी का बदलाव रिश्ते और काम में बिखरे विषय साफ करने के लिए ठीक है। सोमवार पार्टनर का सहयोग और विद्यार्थी के लिए अच्छा फोकस देगा। मंगलवार कानूनी, औपचारिक या कागजी विषय में राहत ला सकता है। मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष में आपके आठवें भाव में जाएगा। बुधवार और गुरुवार अचानक रुकावट, यात्रा, साझा पैसा, मूड और वैवाहिक तनाव पर सावधानी मांगेंगे। काम की देरी को व्यक्तिगत अपमान न मानें। बुधवार रात के नक्षत्र बदलाव के बाद अधीरता बढ़ सकती है। वाहन और शब्द दोनों धीमे रखें। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ में आपके नौवें भाव में आएगा। शुक्रवार सफलता, मुलाकात, पढ़ाई और दिशा सुधारने के लिए अच्छा है। शनिवार भाग्य, सम्मान और बच्चों की खुशी बढ़ा सकता है। मन फिर भी हर छोटी बात जांचेगा।

कन्या लव राशिफल सप्ताह की शुरुआत रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण और सुखद है। जीवनसाथी व्यावहारिक सहायता देगा। परिवार या वित्त के विषय में आपका साथ मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए प्रस्ताव, पुराने संपर्क की वापसी या लंबे समय बाद मुलाकात संभव है। इसे तुरंत अंतिम संबंध न मानें। शांत होकर व्यवहार और जिम्मेदारी देखें। सोमवार और मंगलवार टीम की तरह काम करने से तनाव कम होगा। हर बात सुधारने के बजाय सामनेवाले को अपनापन दें। बुधवार और गुरुवार में छोटी असहमति कांटे की तरह चुभ सकती है। समय, पैसा, रिश्तेदार या काम की थकान विवाद का कारण बन सकती है। ऑफिस का गुस्सा घर में न लाएं। इस दौरान प्रेम औसत रहे तो इसे रिश्ते की कमजोरी न मानें। दोनों को धैर्य की जरूरत होगी। शुक्रवार मिलना, बात साफ करना और पुरानी दूरी कम करने के लिए अच्छा है। शनिवार भी खुशी देगा, लेकिन थकान में बोले गए कठोर शब्द माहौल खराब कर सकते हैं। अविवाहित लोग आकर्षण में जल्दबाजी न करें। प्रतिबद्ध लोगों को पुराने विवाद दोहराने से बचना चाहिए। प्रेम इस सप्ताह नाटकीय घोषणा से नहीं, नियमित और शांत सहयोग से मजबूत होगा।

कन्या करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए सोमवार पढ़ाई और रिवीजन का अच्छा दिन है। सुबह से समय सारिणी पर चलें। मंगलवार मेहनत मांगेगा, लेकिन परिणाम की संभावना बनी रहेगी। कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया में राहत मिल सकती है। कारोबार में साझेदारी, नई पूछताछ या विस्तार की बातचीत आएगी। हर शर्त लिखित रखें। मंगल के दसवें भाव में प्रवेश से कार्यक्षेत्र में आपको आगे आने का मौका मिलेगा। जिम्मेदारी से न भागें, लेकिन समय और संसाधन के बिना वादा न करें। बुधवार और गुरुवार में ऑफिस का काम अटक सकता है। निर्देश अस्पष्ट हों या जवाब देर से मिले तो गुस्से के बजाय लिखित पुष्टि लें। सहकर्मी, ड्राइवर, जूनियर या क्लाइंट से तेज भाषा अतिरिक्त समस्या बनाएगी। शुक्रवार सप्ताह का मोड़ है। विद्यार्थी कठिन अध्याय, मॉक टेस्ट, गणना और इंटरव्यू तैयारी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नौकरी और कारोबार में कई दिशा से सफलता मिलेगी। शनिवार आय और पहचान बढ़ा सकता है। बच्चे या युवा सदस्य की उपलब्धि परिवार का नाम बढ़ाएगी। फिर भी मन के आगे भागने से गलती हो सकती है। एक समय में एक लक्ष्य पूरा करें।

कन्या धन राशिफल सोमवार बचत और वित्तीय व्यवस्था के लिए अच्छा है। बिल साफ करें, महीने का खर्च देखें और जल्दी लाभ की योजना से दूरी रखें। मंगलवार जीवनसाथी, ससुराल या परिवार की मदद से दबाव कम हो सकता है। साझेदारी भविष्य की आय को मजबूत कर सकती है, लेकिन हिसाब पारदर्शी रखें। किसी व्यक्ति की अच्छी नीयत अलग बात है। साफ दस्तावेज अलग बात है। दोनों जरूरी हैं। बुधवार निवेश के लिए कमजोर है। चमकदार प्रस्ताव या किसी का दबाव स्वीकार न करें। गुरुवार मिश्रित रहेगा। जोखिम आकर्षक लग सकता है, लेकिन तनाव निर्णय को प्रभावित करेगा। यात्रा, ऑनलाइन खरीद और छोटे खाने के खर्च बजट काट सकते हैं। शुक्रवार से वित्तीय स्थिति सुधरेगी। पहले की गणना पर आधारित कदम लाभ दे सकता है। शनिवार आय उम्मीद से ऊपर जा सकती है। बच्चों या परिवार की अच्छी खबर पर खर्च होगा। जो पैसा आए, उसका हिस्सा बचाएं। करियर में गति के साथ घर या दिखावे का खर्च बढ़ सकता है। मेहनत की कमाई को कुछ घंटों के उत्साह में न बहाएं।

कन्या हेल्थ राशिफल सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन रविवार दोपहर बाद सड़क, वाहन और जल्दी किए काम में सावधानी बढ़ानी होगी। मानसिक तनाव शरीर में जकड़न या नींद की कमी ला सकता है। बुधवार और गुरुवार में मन उदास, थका या चिड़चिड़ा रह सकता है। यात्रा में फोन से दूरी रखें। हल्का भोजन और पर्याप्त पानी रखें। बाहर का बहुत मसालेदार या बासी खाना न लें। शरीर को छोटी परेशानी पर भी आराम दें। मंगल के दसवें भाव में आने से काम की ऊर्जा तेज होगी। लंबे समय तक बैठना, देर रात तक रिपोर्ट बनाना और लक्ष्य पूरा करने की जिद शरीर पर असर डाल सकती है। गर्दन, कंधे और आंखों को ब्रेक दें। शुक्रवार से स्वास्थ्य और आत्मविश्वास सुधरेगा। शनिवार उत्साह बढ़ेगा, फिर भी लगातार कार्यक्रम न रखें। मन हर चीज का विश्लेषण करता रहे तो रात में काम बंद करने का समय तय करें। किसी निजी या बार बार लौटती असुविधा को शर्म या व्यस्तता के कारण न टालें। योग्य डॉक्टर से सलाह लेना व्यावहारिक कदम है। नियमित भोजन, नींद और छोटी सैर आपकी सबसे मजबूत दिनचर्या होगी।