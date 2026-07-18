कन्या साप्ताहिक राशिफल 19-25 जुलाई:वृश्चिक का चंद्रमा साहस, यात्रा और मेहनत बढ़ाएगा
कन्या साप्ताहिक राशिफल, Virgo rashifal 2026: षष्ठी और सप्तमी व्यवस्था, सफाई और निजी योजना के लिए उपयोगी हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता में नहीं, काम में लगाएं।
Virgo Horoscope, kanya rashifal 19-25 july: रविवार और सोमवार चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन मन हर छोटी बात को जांचना चाहेगा। परिवार और सामाजिक संपर्क से अच्छा माहौल बनेगा। मंगलवार सुबह चंद्रमा तुला में जाते ही धन, परिवार और वाणी का विषय प्रमुखj होगा। बुधवार की नवमी पर मीठी भाषा बहुत काम करेगी। गुरुवार शाम चंद्रमा वृश्चिक में प्रवेश करेगा, तब साहस, यात्रा और मेहनत बढ़ेगी। शुक्रवार और शनिवार धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन भाई बहन या युवा सहयोगी से मदद मिलेगी।
कन्या साप्ताहिक लव राशिफल
शुरुआती दिनों में जीवनसाथी का घरेलू मामलों में सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ बजट, बच्चों या घर की योजना पर शांत बातचीत करें। आपकी बात में असर रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सुधार करने की आदत सामने वाले को असहज कर सकती है। प्रेम में गर्माहट बनाए रखने के लिए आलोचना कम रखें। मंगलवार और बुधवार वाणी से दूरी कम हो सकती है। गुरुवार के बाद यात्रा, समय या खर्च को लेकर बहस बन सकती है। थकान में जवाब न दें। संबंध फिर संभल सकते हैं, इसलिए छोटी बात को स्थायी चोट न बनाएं। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोस या परिचित दायरे में सहज दोस्ती बन सकती है।
कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल
विद्यार्थियों की शुरुआत मजबूत है। कठिन विषय, प्रस्तुति और इंटरव्यू की तैयारी आगे बढ़ेगी। संचार, शिक्षण, बिक्री और काउंसलिंग वाले कामों में आपकी स्पष्टता लाभ देगी। प्रतिद्वंद्वियों से बहस करने की जगह नियमित प्रदर्शन से जवाब दें। मंगलवार से वित्तीय और क्लाइंट बातचीत पर ध्यान बढ़ेगा। गुरुवार शाम के बाद छोटी यात्रा, अतिरिक्त काम या नयालक्ष्य सामने आ सकता है। शुक्रवार और शनिवार मेहनत ज्यादा लगेगी। हर मौखिक वादे को लिखित में लें। वाहन या बड़ा कारोबार निर्णय जल्दबाजी में न करें।
कन्या साप्ताहिक धन राशिफल
सप्ताह की शुरुआत संतोष दे सकती है। अलग अलग स्रोतों से छोटी रकम या भुगतान मिल सकता है। गैर जरूरी खरीद रोकना भी लाभ ही है। मंगलवार से बचत, परिवार और सुरक्षित योजना पर ध्यान दें। त्वरित लाभ के लालच से दूरी रखें। गुरुवार के बाद मेहनत से आय बनेगी, लेकिन यात्रा और छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ पैसे की बात साफ रखें। शुक्रवार को भावनात्मक खरीद टालें। शनिवार पूर्वाह्न के बाद की द्वादशी बकाया सूची और अगले सप्ताह का बजट बनाने के लिए ठीक है। रकम कम हो तो भी बचत की आदत न तोड़ें।
कन्या साप्ताहिक हेल्थ राशिफल
चंद्रमा आपकी राशि में होने से मन और शरीर दोनों संवेदनशील रहेंगे। आंखों, स्क्रीन, पेट और कंधों पर ध्यान दें। हर चीज को बार बार सोचने से थकान बढ़ेगी। रविवार और सोमवार हल्का भोजन, नियमित पानी और कुछ समय फोन से दूर रहना जरूरी है। मंगलवार से ऊर्जा स्थिर होगी, लेकिन गुरुवार के बाद यात्रा और काम शरीर को थका सकते हैं। बाहर का भोजन कम रखें। बहस से आपकी ऊर्जा तेजी से गिर सकती है। शनिवार को मन भारी हो तो विश्लेषण रोकें और आराम करें। छोटी सैर तथा समय पर नींद बेहतर उपाय हैं।
सप्ताह की सलाह
अपनी स्पष्टता का उपयोग व्यवस्था बनाने में करें, लोगों को नियंत्रित करने में नहीं। शुक्रवार से काम और शब्द दोनों में धैर्य रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र