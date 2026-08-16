कन्या साप्ताहिक राशिफल 15-21 अगस्त:कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा यह वीक, पढ़ें राशिफल

Virgo weekly horoscope:किसी आर्थिक निर्णय को आकर्षक दिखने के कारण न लें। बजट देखें। परिवार में आपकी भाषा माहौल तय करेगी।

रविवार को चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में आपकी मौजूदगी, मूड, शरीर और निर्णय ने का तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे। परिवार या सामाजिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति अच्छी लगेगी। किसी पुराने तनाव को मीठी भाषा से हल्का किया जा सकता है। फिर भी मन हर चीज को ठीक करने की कोशिश कर सकता है। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव आपको और ज्यादा बारीक बना देगा। अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा आलोचना न करें। जो काम ठीक हुआ है, उसे भी देखें। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। शरीर और मन दोनों को सरल दिनचर्या दें। घर में रहना या अनावश्यक खरीद टालना भी सही फैसला हो सकता है। सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट पर नक्षत्र बदलाव के बाद आत्मविश्वास और संवेदनशीलता दोनों बढ़ेंगे। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके दूसरे भाव में आएगा। इसके बाद परिवार, वाणी, कमाई, बचत और भोजन पर ध्यान बढ़ेगा। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव संतुलित बातचीत का मौका देगा। यही दिन आर्थिक योजना को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। मंगलवार और बुधवार में कमाई और खर्च दोनों सक्रिय रहेंगे। कोई साहसिक कदम लेने का मन भी हो सकता है, लेकिन पहले पैसा और स्वास्थ्य देखें। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट के नक्षत्र बदलाव के बाद परिवार के किसी विषय पर बातचीत गहरी हो सकती है। हर बात को व्यक्तिगत न लें। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। रात में अनावश्यक ऑनलाइन खरीद से बचना अच्छा होगा। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके तीसरे भाव में आएगा। मेहनत, साहस, संचार, छोटी यात्रा और भाई बहन से जुड़े काम बढ़ेंगे। यही सप्ताह का मेहनत वाला हिस्सा है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव आपको किसी कठिन काम में गहराई से लगाने की क्षमता देगा। एक बार काम शुरू करेंगे तो पूरा करना चाहेंगे। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार में मेहनत का परिणाम दिख सकता है। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव प्रतिक्रिया को तीखा बना सकता है। बोलने से पहले सोचें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके चौथे भाव में आएगा। इसके बाद घर, परिवार और आराम की जरूरत बढ़ेगी। सप्ताहांत में सामाजिक कार्यक्रम के बाद घर लौटना अच्छा लगेगा।

कन्या लव राशिफल रविवार को आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से आप भावनात्मक रूप से ज्यादा दिखाई देंगे। पार्टनर आपके चेहरे और स्वर से समझ जाएगा कि मन में क्या है। इसलिए आधी बात कहकर सामने वाले से पूरा अर्थ समझने की उम्मीद न करें। परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा। किसी रिश्तेदार या पुराने परिचित से मिलना भी मन प्रसन्न कर सकता है। जीवनसाथी घरेलू काम में सहयोग दे सकता है। एक गर्मजोशी भरा वाक्य हाल की दूरी को काफी कम कर सकता है। सोमवार शाम से बुधवार तक दूसरे भाव का चंद्रमा वाणी को केंद्र में लाएगा। मंगलवार को किसी छोटी बात पर जिद बढ़ सकती है। खर्च, यात्रा या परिवार के किसी सदस्य को लेकर मतभेद हो तो बातचीत थोड़ी देर बाद करें। पार्टनर की बात पूरी सुनें। घर की किसी महिला सदस्य की सलाह उपयोगी हो सकती है। परिवार की टिप्पणी को अपने रिश्ते का फैसला न बनने दें। गुरुवार और शुक्रवार में तीसरे भाव का चंद्रमा संवाद सुधारने का मौका देगा। साथ छोटी यात्रा, बाजार का काम या शाम की सैर रिश्ते में सहजता बढ़ा सकती है। अविवाहित लोगों को पड़ोस, मित्र मंडली, छोटी यात्रा या पुराने परिचय से कोई दिलचस्प बातचीत मिल सकती है। इसे धीरे बढ़ने दें। बच्चों या युवा परिवार सदस्य की प्रगति खुशी दे सकती है। शनिवार दोपहर के बाद चौथे भाव का चंद्रमा घर में निकटता बढ़ाएगा। साथ भोजन करना या घर की छोटी योजना बनाना अच्छा रहेगा। रिश्ते में स्थिरता तब आएगी जब आप हर बात का विश्लेषण करने के बजाय कुछ बातों को सरल रहने देंगे।

कन्या करियर राशिफल रविवार पढ़ाई और काम के लिए अच्छा है, क्योंकि मन खुद को साबित करने के लिए तैयार रहेगा। विद्यार्थी लंबित असाइनमेंट, रिवीजन या नोट्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। परफेक्शन की वजह से शुरुआत न रोकें। पहले ड्राफ्ट बनाएं, फिर सुधारें। सोमवार शाम से कमाई और भाषा वाले काम मजबूत होंगे। बिक्री, ग्राहक सेवा, शिक्षण, वित्त, प्रस्तुति और परिवार के कारोबार से जुड़े लोगों को अपनी बात साफ रखनी चाहिए। मंगलवार में काम सामान्य से तेज हो सकता है। आर्थिक या पारिवारिक चिंता ध्यान बांट सकती है। बड़ी सूची के बजाय तीन जरूरी काम तय करें। बुधवार के बाद मेहनत का चरण शुरू होता है। गुरुवार और शुक्रवार में तीसरे भाव का चंद्रमा फॉलोअप, रिपोर्ट, कॉल, फील्डवर्क और छोटी यात्रा बढ़ाएगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। जूनियर, सहकर्मी, भाई बहन या सहपाठी मदद कर सकता है। सहयोग स्वीकार करें। विद्यार्थियों के लिए गुरुवार और शुक्रवार में कठिन विषय को छोटे भागों में पढ़ना बेहतर रहेगा। समय का एक हिस्सा रिवीजन के लिए रखें। काम करने वालों को साहसिक निर्णय लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन तथ्य लिखकर देखें। नया निवेश या चमकदार वेंचर केवल किसी की बात सुनकर शुरू न करें। शनिवार दोपहर के बाद चौथे भाव का चंद्रमा

घर से काम या शांत अध्ययन के लिए अच्छा रहेगा। काम की थकान कम करके अगले सप्ताह की तैयारी करें। इस सप्ताह मेहनत का असर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से नहीं।

कन्या धन राशिफल रविवार में वित्तीय स्थिति संभली रह सकती है। आप खरीद की योजना रद्द करके पैसा बचा सकते हैं। यह छोटी जीत भी उपयोगी है। सोमवार शाम से दूसरे भाव का चंद्रमा पैसे को सीधे सामने लाएगा। आय, बचत, परिवार की जरूरत और भोजन पर खर्च बढ़ेगा। मंगलवार में वाहन या बड़ी खरीद पर जल्दबाजी न करें। पहले कुल लागत देखें। कोई पैसा कई स्रोतों से आए तो उसे तुरंत खर्च न करें। बुधवार तक खर्च सामान्य रह सकता है, लेकिन मन मूड के हिसाब से खरीद करना चाहेगा। ऑनलाइन कार्ट कुछ घंटे छोड़ दें। गुरुवार और शुक्रवार में मेहनत से आय का रास्ता बन सकता है। फॉलोअप, बिक्री, यात्रा या अतिरिक्त काम से फायदा होगा। नया कारोबार या निवेश गुरुवार को खास तौर पर जांचे बिना न करें। किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति की प्रस्तुति को तथ्य न मानें। शनिवार में सामाजिक खर्च बढ़ सकता है। पड़ोसी, कार्यक्रम या छोटी आउटिंग पर पैसा जाएगा। शनिवार दोपहर के बाद घर की जरूरत पर ध्यान जाएगा। मरम्मत, भोजन या परिवार के लिए खर्च ठीक है, लेकिन पहले बजट देखें। इस सप्ताह आपकी आर्थिक ताकत बचत और अनुशासन है। पैसा कमाने से उतना ही फायदा होगा जितना उसे बेवजह बाहर जाने से रोकेंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल वीकली रविवार को चंद्रमा आपकी राशि में होने से शरीर के संकेत ज्यादा स्पष्ट महसूस होंगे। आंखों, सिर, पाचन या नींद से जुड़ी छोटी परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज न करें। स्क्रीन समय कम करें। पानी बढ़ाएं। घर का साधारण भोजन शरीर को ज्यादा सूट करेगा। अपने स्वास्थ्य पर अनावश्यक चिंता भी न करें। पहले दिनचर्या सुधारें। समस्या बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। सोमवार शाम से बुधवार तक भोजन की आदत महत्वपूर्ण होगी। देर से खाना, बहुत मीठा या तला हुआ भोजन और खाली पेट चाय थकान बढ़ा सकती है। मंगलवार में छोटी यात्रा या भागदौड़ है तो आराम का समय भी रखें। काम के दबाव में शरीर को धक्का न दें। गर्दन और कंधे की स्ट्रेचिंग उपयोगी होगी। गुरुवार और शुक्रवार मेहनत वाले दिन हैं। मानसिक तनाव और शारीरिक भागदौड़ एक साथ बढ़ सकती है। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। जल्दी पहुंचने के लिए जोखिम न लें। बाहर का संदिग्ध खाना न खाएं। शनिवार में दिन लंबा न भरें। दोपहर के बाद घर लौटकर आराम, हल्का भोजन और जल्दी सोना अच्छा रहेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य की कुंजी है कि आप रोज थोड़ा ध्यान दें। एक दिन बहुत ज्यादा देखभाल करके बाकी दिन अनदेखा न करें।