कन्या साप्ताहिक राशिफल (8-14 नवंबर): गुरु और केतु का खर्च पर असर, शनि पुराना याद दिलाएंगे

Virgo weekly horoscope in hindi: इसलिए काम के लिए बेवजह यात्रा या बड़ा खर्च न करें। राहु छठे भाव में प्रतिस्पर्धा की इच्छा बढ़ाएगा। उसे व्यवस्थित तैयारी में बदलें।

इस सप्ताह शुरुआत से ही काम और पैसे का व्यावहारिक पक्ष सामने रहेगा। चंद्रमा तुला के दूसरे भाव में है। परिवार, बोलचाल, बचत और नियमित खर्च पर ध्यान देना होगा। सूर्य और वक्री बुध भी दूसरे भाव में हैं। इसलिए किसी पुरानी रकम, बिल या घर के जरूरी खर्च की समीक्षा उपयोगी होगी। आपकी बात लोगों पर असर डाल सकती है, लेकिन थकान में शब्द तीखे न हों। मंगल अभी ग्यारहवें भाव में है। इसलिए आय की इच्छा और काम का दबाव दोनों बढ़ सकते हैं। हर अवसर को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं। 10 नवंबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक के तीसरे भाव में आएगा। संपर्क, छोटी यात्रा, दस्तावेज और फोन बढ़ सकते हैं। मेहनत के दम पर अटका काम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किसी छोटे भाई बहन, पड़ोसी या सहयोगी से मदद मिल सकती है। शुक्र आपकी ही राशि में वक्री है। इसलिए अपनी पसंद, काम करने का तरीका या किसी पुराने निर्णय को दोबारा परखेंगे। खुद की कमियां देखना उपयोगी है, लेकिन हर बात में खुद को दोषी ठहराना ठीक नहीं। 12 नवंबर दोपहर बाद चंद्रमा धनु के चौथे भाव में आएगा। सप्ताहांत में घर और आराम की जरूरत बढ़ेगी। मंगल भी उसी रात ग्यारहवें से बारहवें भाव सिंह में प्रवेश करेगा। वहां गुरु और केतु हैं। इससे खर्च, यात्रा, आराम और भीतर चल रहे विचारों का विषय सक्रिय होगा। शनि सातवें भाव में वक्री है। साझेदारी और रिश्तों की पुरानी जिम्मेदारियां भी याद आ सकती हैं। सामाजिक कार्यक्रम या घर में मेहमान आने से खुशी मिलेगी, लेकिन काम और आराम का संतुलन रखें।

कन्या इस वीक लवलाइफ कैसी रहेगी? संबंधों में शुरुआत स्थिर लेकिन कुछ व्यावहारिक रहेगी। दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार की जरूरत को प्राथमिकता देगा। साथी के साथ खर्च पर बात, किसी बिल का भुगतान या घर की योजना बनाना प्यार का ही रूप हो सकता है। वक्री बुध पुराने सवाल फिर सामने ला सकता है। उन पर बात करें, लेकिन हर मुद्दे का तुरंत फैसला न मांगें। शुक्र आपकी राशि में होने से आप अपनी भावना समझने का प्रयास करेंगे। रिश्ते में अपना स्थान महत्वपूर्ण लगेगा। फिर भी सामने वाले की पसंद के लिए जगह रखें। मध्य में तीसरे भाव का चंद्रमा बातचीत की गति बढ़ाएगा। पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है या साथी के साथ छोटी यात्रा का विचार आएगा। जीवनसाथी का सहयोग काम का तनाव कम करेगा। अगर समय की कमी से दूरी बनी थी तो पहले से प्लान करके साथ बैठें। शनि सातवें भाव में वक्री है। इसलिए रिश्ते में जिम्मेदारी के पुराने सवाल पूरी तरह खत्म न हुए हों। उनका जवाब बार बार शिकायत करने के बजाय छोटे व्यवहारिक बदलाव से मिलेगा सप्ताहांत में चौथे भाव का चंद्रमा घर का वातावरण गर्मजोशी भरा बना सकता है। परिवार के साथ भोजन, फिल्म या किसी जरूरी खरीद पर मिलकर निर्णय लेना अच्छा रहेगा। शुक्र मार्गी होने के पास है। इससे अपनी अपेक्षाओं पर नजरिया बदल सकता है। किसी को केवल इसलिए गलत न मानें कि उसकी भावनाएं आपकी तरह व्यक्त नहीं होतीं। शांत समय इस सप्ताह रिश्तों को ताकत देगा।

कन्या करियर राशिफल वीकली विद्यार्थियों को इस सप्ताह मेहनत में नियमितता चाहिए। शुरुआत में दूसरे भाव का चंद्रमा याद करके बोलने, उत्तर लिखने और पुराने नोट्स दोहराने में मदद करेगा। वक्री बुध छोटी गलती पकड़ने की याद दिलाता है। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पढ़े बिना जल्द उत्तर न दें। बीच में तीसरे भाव की सक्रियता अभ्यास और सहपाठी से चर्चा को बढ़ाएगी। लेकिन फोन और संदेश से ध्यान भी बंट सकता है। अपना पढ़ाई का समय सीमित लोगों के साथ साझा करें। नौकरी में शुरुआत परिणाम से ज्यादा प्रयास मांग सकती है। कोई फाइल या प्रस्ताव लगातार फॉलोअप चाहता हो तो धैर्य रखें। मेहनत का असर धीरे धीरे दिखेगा। आर्थिक चर्चा में अपनी बात साफ रखें। बुध दूसरे भाव में होने से लिखित संचार और डेटा की जांच विशेष जरूरी है। मध्य हिस्से में ग्राहक से संवाद, छोटी यात्रा, डाक्यूमेंटेशन या प्रस्तुति बेहतर ढंग से संभाली जा सकती है। अपनी तैयारी पर भरोसा करें, लेकिन समय सीमा का यथार्थ आकलन रखें। अंतिम हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा घर से काम, घरेलू जरूरत और परिवार की जिम्मेदारी सामने लाएगा। मंगल बारहवें भाव में आने से ऊर्जा बिखरने या खर्च बढ़ने का जोखिम रहेगा। गुरु वहीं बड़े उद्देश्य पर सोचने को प्रेरित करेगा, जबकि केतु किसी अधूरे काम की कमी दिखा सकता है।

आय इस सप्ताह मुख्य रूप से मेहनत, नियमित काम और पुराने संपर्कों से जुड़ी रहेगी। दूसरे भाव का चंद्रमा और वक्री बुध कहेंगे कि अपने बजट की बारीकियां देखें। पिछला भुगतान आने की उम्मीद हो तो पहले पुष्ट जानकारी लें। किसी को उधार देने या खुद नया उधार लेने से पहले अगले महीने की जरूरत समझें। छोटी बचत का भी महत्व होगा। शुरुआती हिस्से में ज्यादा जोखिम लेने के बजाय पुराने खाते ठीक करना बेहतर है। मध्य में तीसरे भाव का चंद्रमा नए संपर्क या अतिरिक्त काम से कमाई का विचार दे सकता है। लेकिन हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। किसी क्लाइंट से बात करते समय भुगतान की शर्त साफ लिखें। शुक्र आपकी राशि में वक्री है। इसलिए कपड़ों, सुविधा, व्यक्तिगत पसंद या किसी पुरानी खरीद को लेकर मन बदल सकता है। महंगी खरीद को एक बार फिर सोचें। जिस चीज की जरूरत नहीं, उसे सस्ते दाम के कारण भी न लें। बाद में मंगल और गुरु बारहवें भाव की तरफ खर्च के विषय को मजबूत करेंगे। यात्रा, घर में मेहमान या किसी सुविधा पर रकम निकल सकती है। शनि सातवें भाव में साझा जिम्मेदारी की याद दिलाएगा। परिवार के साथ योजना बनाते समय खर्च की सीमा स्पष्ट रखें। शनि की धीमी चाल कहती है कि स्थायी बचत छोटे और लगातार फैसलों से बनती है। सप्ताहांत की खुशी में पूरा बजट ढीला न छोड़ें।

कन्या साप्ताहिक हेल्थ राशिफल पहला हिस्सा मानसिक दबाव वाला हो सकता है। काम बढ़ने और परिणाम धीरे आने से बेचैनी होगी। दूसरे भाव की सक्रियता भोजन के समय और दिनचर्या पर ध्यान दिलाएगी। जल्दबाजी में खाना न खाएं। लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो थोड़ी देर चलें। नींद कम होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। अपनी मेहनत को शरीर पर बोझ न बनने दें।मध्य में तीसरे भाव का चंद्रमा गतिविधि बढ़ाएगा। छोटी यात्रा, फोन और ऑफिस के कामों के बीच पीठ या कंधों पर सामान्य तनाव महसूस हो सकता है। पानी साथ रखें। काम करते समय लगातार एक ही मुद्रा में न बैठें। शुक्र अपनी राशि में होने से व्यक्तिगत देखभाल पर ध्यान देने का मन बनेगा। इसे दिखावे के बजाय नियमित आदतों तक रखें। किसी लगातार असुविधा के लिए पेशेवर सलाह लें। सप्ताहांत में चौथे भाव का चंद्रमा आराम की जरूरत बढ़ाएगा। घर का साधारण भोजन, शांत नींद और कम स्क्रीन समय उपयोगी रहेंगे। मंगल बारहवें भाव में होने से उत्साह और थकान का संतुलन जरूरी है। मेहमान या सामाजिक कार्यक्रम हों तो बीच में आराम का समय भी रखें। मन शांत रहेगा तो शारीरिक असहजता भी संभालना आसान होगा।