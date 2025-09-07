Virgo Weekly Horoscope 7-13 September 2025 Kanya Rashi ka Saptahik Rashifal future predictions कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7-13 सितंबर तक का समय? पढ़ें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कन्या साप्ताहिक राशिफल : कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7-13 सितंबर तक का समय? पढ़ें राशिफल

Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, 7-13 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 7 Sep 2025 05:54 AM
Virgo Weekly Horoscope, कन्या साप्ताहिक राशिफल 7-13 सितंबर: कन्या राशि वालों को इस सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और रिलेशनशिप भी ज्यादा समर्पण की मांग करेगा। धन के मामले में आप भाग्यशाली हैं। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां भी आ सकती हैं।

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल- इस सप्ताह रिलेशनशिप मीनिंगफुल रहेगा और आप दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। कुछ लव अफेयर में किसी मित्र या रिश्तेदार का हस्तक्षेप देखने को मिलेगा, जिससे भविष्य में झटका लग सकता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचे। कुछ जातक जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, वे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए संकट का हल निकाल सकते हैं। अपने पार्टनर को वेकेशन पर ले जाएं या सरप्राइज गिफ्ट दें। विवाहित महिलाएं भी इस सप्ताह परिवार बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल- इस सप्ताह चुनौतियां होंगी और जो लोग आईटी, हेल्थकेयर, कॉपी एडिटिंग, मीडिया, कानूनी, मैकेनिकल और वित्त प्रोफाइल संभालते हैं उन्हें विदेश में नए अवसर दिखाई देंगे। अपने नॉलेज को रिफ्रेश करें, क्योंकि नौकरी के इंटरव्यू में शामिल होते समय इसकी मांग होगी। क्लाइंट के साथ व्यवहार करते समय विनम्र रहें, क्योंकि इससे आपको मैनेजमेंट की गुड बुक में शामिल होने में मदद मिल सकती है। कुछ छात्र परीक्षाओं में सफल होंगे, लेकिन एडमिशन से जुड़ी परेशानियां भी आएंगी। बिजनेसमैन को इस सप्ताह नए अवसर दिखाई देंगे।

कन्या साप्ताहिक आर्थिक राशिफल- आपके पास कई स्रोतों से धन का आगमन हो सकता है और इससे आपको दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ वित्तीय मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। आपको संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिल सकता है या आपको परिवार के भीतर आर्थिक संकट का समाधान भी मिलेगा। यह निवेश करने का अच्छा समय है, खासतौर पर भूमि, स्टॉक और व्यापार में। कुछ बिजनेसमैन को विस्तार के लिए विदेश से भी फंडिंग मिलेगी।

कन्या साप्ताहिक सेहत राशिफल- इस सप्ताह आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है और जो डायबिटिक के रोगी हैं उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं। जिन महिलाओं को कार्डियक संबंधी समस्याओं का इतिहास है, उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत हो सकती है। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है। आपको वायरल फीवर या गले के इंफेक्शन से भी सतर्क रहना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं वे इस सप्ताह को चुन सकते हैं, क्योंकि यह तंबाकू का सेवन बंद करने का अच्छा समय है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)