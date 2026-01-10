Hindustan Hindi News
कन्या साप्ताहिक राशिफल: 7 से 11 जनवरी तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

कन्या साप्ताहिक राशिफल: 7 से 11 जनवरी तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Virgo Weekly Horoscope 7-11 January 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Jan 10, 2026 11:47 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Virgo Weekly Horoscope 7-11 January 2026, कन्या साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह सावधानी से की गई प्लानिंग आपको इनाम देगी। छोटी लिस्ट बनाएं, अपनी जगह को क्लीन रखें, और हर दिन धैर्य के साथ एक काम पूरा करें। क्लियर सोचने के लिए छोटे- छोटे ब्रेक लें। आइडिया और आसान प्लान के लिए एक छोटी नोटबुक अपने साथ रखें। छोटी- छोटी सफलताओं को अगले कदम के लिए अपना गाइड बनने दें। धीरे-धीरे फोकस के साथ और साफ-सुथरे काम करने से तरक्की और मन की शांति मिलेगी। इस हफ्ते आप डिटेल्स पर ध्यान देंगे और छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाएंगे; आगे की प्लानिंग करें, लिस्ट बनाएं, दूसरों की प्यार से मदद करें, और शांत मन से काम पूरे करें।

7 से 11 जनवरी तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

कन्या राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: छोटे-मोटे कामों में मदद करके और ध्यान से सुनकर प्रैक्टिकल रूप से केयर दिखाएं। अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए प्लान के बारे में साफ-साफ बात करें। थैंकयू का एक छोटा, प्यार भरा नोट अपने पार्टनर को दें। सपोर्ट दिखाने के लिए एक शांत, साथ मिलकर करने वाला काम प्लान करें। इस सप्ताह रोजाना की जिंदगी को आसान बनाने के लिए साथ मिलकर एक कॉमन जगह को साफ करें। छोटे-छोटे सोच-समझकर किए गए कामों से मुस्कान आएगी और भरोसे का एहसास होगा।

कन्या राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह साफ-सुथरे काम और क्लियर चेकलिस्ट पर ध्यान दें। एक बार में एक रिपोर्ट ही पूरी करें, डिटेल्स को ध्यान से चेक करें, और भरोसा बनाने के लिए अपना प्लान शेयर करें। हर काम के लिए एक छोटी लिस्ट बनाएं और काम पूरा होने पर आइटम पर टिक करें। किसी सीनियर से क्लियर फीडबैक मांगें और काम को बेहतर बनाने के लिए सलह का इस्तेमाल करें। अभी छोटी-छोटी लगातार तरक्की से आगे बेहतर मौके मिलेंगे।

कन्या राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह की जरूरतों की एक आसान लिस्ट और एक छोटा सेविंग्स प्लान बनाएं। इस सप्ताह ज्यादा खरीदारी से बचें और एक नोट में खर्चों को ट्रैक करें। नियमित रूप से थोड़े पैसा अलग रखें और बड़ी खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना करें। खर्चों पर नजर रखने और रसीदें रखने के लिए लिफाफे या किसी आसान ऐप का इस्तेमाल करें। ये छोटे कदम सुरक्षा सुरक्षा का एहसास दिलाएंगे। साथ ही आपके मन को शांत करेंगे।

कन्या राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस सप्ताह रोजाना की लाइफस्टाइल को स्टेबल रखें। रोज समय पर सोएं, नियमित रूप से हल्का खाना खाएं, और छोटी सैर करें। लंबे कामों के दौरान तनाव कम करने के लिए खड़े हों और स्ट्रेच करें। देर रात भारी खाना खाने से बचें और अगर भूख लगे तो हल्के फल या सूप का सेवन करें। अपना मूड बेहतर करने के लिए किसी दोस्त के साथ शांत सैर पर जाएं। अच्छी आदतें फोकस को तेज करेंगी और लगातार एनर्जी देंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
